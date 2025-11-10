Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2996377
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

सासन हत्याकांड पर फर्जी पोस्ट और नाबालिग की फोटो शेयर करने वालों पर होगी FIR

सोशल मीडिया पर सासन में महिला की हत्या मामले में डाली गई झूठी अफवाहों पर हमीरपुर पुलिस के द्वारा बडी कार्रवाई की जा रही है। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने सोमवार को मीडिया से सासन में हुए हत्याकांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:50 PM IST

Trending Photos

सासन हत्याकांड पर फर्जी पोस्ट और नाबालिग की फोटो शेयर करने वालों पर होगी FIR

Hamirpur News: सासन में 3 नवंबर को हुई महिला हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों और नाबालिग आरोपी की फोटो शेयर करने पर हमीरपुर पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है. एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों और नाबालिग की फोटो पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.

नाबालिग की उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी
एसपी भगत सिंह ने बताया कि आरोपी की जन्मतिथि 2011 बरामद हुई है, जिसके अनुसार उसकी उम्र 14 वर्ष है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसकी जन्मतिथि 2002 बताकर भ्रम फैला रहे हैं. पुलिस ने ऐसे लोगों से प्रमाण मांगे हैं, लेकिन किसी ने भी सबूत प्रस्तुत नहीं किए.

नाबालिग की फोटो शेयर करना अपराध, दो दर्जन लोग थाने में तलब
पुलिस ने सोशल मीडिया पर नाबालिग की फोटो शेयर करने वालों को चेतावनी देते हुए कार्रवाई शुरू की है.
-करीब दो दर्जन लोगों को थाने में तलब किया गया है.
-नाबालिग की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है और इस पर FIR दर्ज की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ने कहा कि बिना पुष्टि के जानकारी फैलाना और नाबालिग की फोटो शेयर करना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं.

भ्रम फैलाने वालों पर दर्ज होंगी FIR
एसपी ने साफ कहा कि— “झूठी अफवाहें फैलाने से बचें. यदि किसी के पास कोई सबूत है तो सीधे पुलिस के पास आएं, सोशल मीडिया पर भ्रमित पोस्ट न करें.” उन्होंने चेतावनी दी कि बिना प्रमाण के गलत पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई और FIR दर्ज की जाएगी.

सासन हत्याकांड—क्या है मामला?
3 नवंबर को सासन गांव में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस जांच में एक नाबालिग पर शक गहराया और उसे हिरासत में लिया गया.
-पूछताछ में नाबालिग ने अपराध कबूल किया.
-उसे ऊना के ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है.
-पुलिस मामले की गहन जांच जारी रखे हुए है और जनता से सहयोग की अपील कर रही है.

TAGS

Sasan Murder Casehamirpur newsHimachal Pradesh

Trending news

Dharmendra Health Update
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ!
Punjab Police
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
Pu Protest News
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਵਿਵਾਦ, DIG ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
hamirpur news
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में विधायक सुरेश कुमार का राजेंद्र राणा पर तीखा हमला
Bilaspur News
सोलधा पंचायत में विकास कार्यों में देरी पर भड़के लोग, डीसी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन
punjab holiday news
Punjab Holiday: ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Manuni Khad
मनूनी खड्ड हादसे की नई जांच रिपोर्ट तैयार, हर पहलू का किया गया विजुअल रिकॉर्ड
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਰਲ
Ferozepur firing incident
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ, ਏਐਸਆਈ ਹੋੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
MP Amritpal Singh
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ; ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ