सासन हत्याकांड पर फर्जी पोस्ट और नाबालिग की फोटो शेयर करने वालों पर होगी FIR

सोशल मीडिया पर सासन में महिला की हत्या मामले में डाली गई झूठी अफवाहों पर हमीरपुर पुलिस के द्वारा बडी कार्रवाई की जा रही है। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने सोमवार को मीडिया से सासन में हुए हत्याकांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
Hamirpur News: सासन में 3 नवंबर को हुई महिला हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों और नाबालिग आरोपी की फोटो शेयर करने पर हमीरपुर पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है. एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों और नाबालिग की फोटो पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.
नाबालिग की उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी
एसपी भगत सिंह ने बताया कि आरोपी की जन्मतिथि 2011 बरामद हुई है, जिसके अनुसार उसकी उम्र 14 वर्ष है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसकी जन्मतिथि 2002 बताकर भ्रम फैला रहे हैं. पुलिस ने ऐसे लोगों से प्रमाण मांगे हैं, लेकिन किसी ने भी सबूत प्रस्तुत नहीं किए.
नाबालिग की फोटो शेयर करना अपराध, दो दर्जन लोग थाने में तलब
पुलिस ने सोशल मीडिया पर नाबालिग की फोटो शेयर करने वालों को चेतावनी देते हुए कार्रवाई शुरू की है.
-करीब दो दर्जन लोगों को थाने में तलब किया गया है.
-नाबालिग की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है और इस पर FIR दर्ज की जाएगी.
एसपी ने कहा कि बिना पुष्टि के जानकारी फैलाना और नाबालिग की फोटो शेयर करना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं.
भ्रम फैलाने वालों पर दर्ज होंगी FIR
एसपी ने साफ कहा कि— “झूठी अफवाहें फैलाने से बचें. यदि किसी के पास कोई सबूत है तो सीधे पुलिस के पास आएं, सोशल मीडिया पर भ्रमित पोस्ट न करें.” उन्होंने चेतावनी दी कि बिना प्रमाण के गलत पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई और FIR दर्ज की जाएगी.
सासन हत्याकांड—क्या है मामला?
3 नवंबर को सासन गांव में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस जांच में एक नाबालिग पर शक गहराया और उसे हिरासत में लिया गया.
-पूछताछ में नाबालिग ने अपराध कबूल किया.
-उसे ऊना के ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है.
-पुलिस मामले की गहन जांच जारी रखे हुए है और जनता से सहयोग की अपील कर रही है.