शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती इमारत में लगी आग

Shimla Fire News: राजधानी शिमला से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां ईदगाह कॉलोनी में देर शाम भीषण आग लगने से एक परिवार का सब कुछ राख हो गया. देखते ही देखते आग ने घर को अपनी चपेट में ले लिया और सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में जलकर खत्म हो गई. शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती एक इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई.

आग इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश शुरू की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोक लिया, जिससे आसपास के घर बड़ी दुर्घटना से बच गए.

लेकिन इस हादसे में रशीदा और हफीज़ का मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया. पीड़ित परिवार का कहना है कि वे अपने छोटे भाई की शादी के लिए लंबे समय से पैसे जमा कर रहे थे. घर में रखी सारी नकदी आग की भेंट चढ़ गई. अब हालात यह हैं कि इस परिवार के पास सिर्फ वही कपड़े बचे हैं, जो उन्होंने उस वक्त पहने हुए थे. पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, ताकि वे फिर से अपने जीवन को पटरी पर ला सकें.