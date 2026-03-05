Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3130970
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती इमारत में लगी आग

Shimla Fire News: राजधानी शिमला से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां ईदगाह कॉलोनी में देर शाम भीषण आग लगने से एक परिवार का सब कुछ राख हो गया. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:06 PM IST

Trending Photos

शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती इमारत में लगी आग

Shimla Fire News: राजधानी शिमला से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां ईदगाह कॉलोनी में देर शाम भीषण आग लगने से एक परिवार का सब कुछ राख हो गया. देखते ही देखते आग ने घर को अपनी चपेट में ले लिया और सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में जलकर खत्म हो गई. शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती एक इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई.

आग इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश शुरू की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोक लिया, जिससे आसपास के घर बड़ी दुर्घटना से बच गए.

लेकिन इस हादसे में रशीदा और हफीज़ का मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया. पीड़ित परिवार का कहना है कि वे अपने छोटे भाई की शादी के लिए लंबे समय से पैसे जमा कर रहे थे. घर में रखी सारी नकदी आग की भेंट चढ़ गई. अब हालात यह हैं कि इस परिवार के पास सिर्फ वही कपड़े बचे हैं, जो उन्होंने उस वक्त पहने हुए थे. पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, ताकि वे फिर से अपने जीवन को पटरी पर ला सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

shimla fire newsIdgah Fire Newshindi news

Trending news

shimla fire news
शिमला की ईदगाह कॉलोनी में मस्जिद के साथ लगती इमारत में लगी आग
Plastic-Free Hola Mohalla
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈ - ‘ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ’ ਮੁਹਿੰਮ
Dr. Baljit Kaur
35.7 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 23,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
Dhariwal Child Bite Death
ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਖੂਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
fuel price news
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ
Khamenei Death India Reaction
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ; ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪੁੱਜੇ
Canada Truck Accident
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Ranjit Singh Encounter Case
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Derabassi Factory Loot
7-8 ਲੁਟੇਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹੇ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਭਜਾਇਆ
Mansa Block Samiti Chairman Election
ਮਾਨਸਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼