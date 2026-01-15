Advertisement
नोहराधार में लकड़ी के मकान में भड़की आग, महिलाएं और बच्चे समेत 6 की मौत

Sirmaur Fire News: जिला सिरमौर की श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के नौहराधार इलाके में हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां भीषण अग्निकांड में 6 लोगों के जिंदा जल कर मौत हो गई है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:32 AM IST

नोहराधार में लकड़ी के मकान में भड़की आग, महिलाएं और बच्चे समेत 6 की मौत

Sirmaur Fire News: हिमाचल प्रदेश में फिर भीषण अग्निकांड हुआ है. जिला सिरमौर की श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के नौहराधार इलाके में हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां भीषण अग्निकांड में 6 लोगों के जिंदा जल कर मौत हो गई है.

घटना घंडूरी पंचायत के तलांगना गांव में पेश आई है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है. आग में झूलसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है. संगडाह और जिला प्रशासन को आग लगने की सूचना सुबह तड़के मिली. एसडीएम संग्रह पुलिस बल के साथ मौके पर रवाना हो गए थे. हालांकि जब तक राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा तब तक सब कुछ राख हो चुका था. स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाकर आग में झूलसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया था.

बताया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो चुकी थी जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल बताए जा रहा है.फिलहाल जानकारी मिली है कि आग रात को लगभग ढाई बजे के करीब भड़की. पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार लकड़ी का मकान होने के कारण आग तेजी से फैली और किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला. आग किस कारण लगी है यह अभी पता नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि चौपाल क्षेत्र के लोकेंद्र सिंह अपने परिवार सहित ससुराल आए हुए थे.

यह भी पढ़ें: 'हिमाचल के सेवक बनो, शासक नहीं', UP-बिहार के IAS-IPS पर विक्रमादित्य सिंह का निशाना

जहां उनका परिवार रात को हुए भीषण अग्निकांड की चपेट में आ गया. हादसे की सूचना प्रशासन को तड़के मिली. फिलहाल प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने में जुटी हैं.

यह भी पढ़ें: Himachal Weather: हिमाचल के 4 जिलों में शीतलहर का कहर, 16 जनवरी से बर्फबारी के आसार

 

