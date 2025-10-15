Advertisement
दिवाली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने को तैयार फायर विभाग, 22 अक्तूबर तक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

दिवाली के उपलक्ष्य में जिला कांगड़ा में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. कर्मचारियों को 14 से 22 अक्तूबर तक छुट्टियों पर पाबंदी रहेगी। इस समयावधि के दौरान विभाग के कर्मचारी अग्निशमन केंद्रों में तैनात रहेंगे.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:01 PM IST

दिवाली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने को तैयार फायर विभाग, 22 अक्तूबर तक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Kangra News: दिवाली के मद्देनज़र जिला कांगड़ा में अग्निशमन विभाग (Fire Department) ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है. आग की संभावित घटनाओं से निपटने के लिए विभाग ने 14 से 22 अक्तूबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. इस दौरान सभी कर्मियों को अपने-अपने अग्निशमन केंद्रों (Fire Stations) पर तैनात रहना होगा.

विभाग ने त्योहार के दौरान संवेदनशील पटाखा बिक्री स्थलों पर फायर टेंडर तैनात करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कर्मचारियों की ड्यूटी 12-12 घंटे की शिफ्टों में लगाई जाएगी ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

जानकारी के अनुसार, विभाग ने पहले से ही फायर हाइड्रेंट्स की जांच पूरी कर ली है, ताकि आपात स्थिति में पानी की आपूर्ति में कोई दिक्कत न आए. साथ ही, फायर ब्रिगेड के सभी वाहनों और उपकरणों को भी पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है.

फायर ऑफिसर कर्म चंद कश्यप ने बताया कि 22 अक्तूबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां स्थगित कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि दिवाली के दौरान आगजनी की घटनाओं की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधन और टीम पूरी तरह अलर्ट रहें.

