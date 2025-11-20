Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3010998
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

ऊना के निजी होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली; एक युवक की मौत, दो घायल

ऊना में एक बार फिर गोली बारी की वारदात सामने आई है. देर रात हुए इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:20 AM IST

Trending Photos

ऊना के निजी होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली; एक युवक की मौत, दो घायल

Una News: ऊना में देर रात एक निजी होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान गोलीबारी की गंभीर वारदात सामने आई है. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी गोलीबारी की घटना है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

पुलिस के अनुसार, बर्थडे पार्टी के दौरान दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहस और झगड़ा हुआ. इसी दौरान गोली चलाई गई, जो एक युवक को लग गई. घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि बर्थडे पार्टी में शामिल दोनों पक्ष एक-दूसरे को जानते थे और देर रात करीब 12 बजे विवाद के दौरान गोली चली. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Una NewsUna FiringHimachal Pradesh

Trending news

Ferozepur news
ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
Himachal Weather
हिमाचल में नवंबर में लगातार दूसरे साल सूखे जैसे हालात, जानें कब होगी बारिश
Ferozepur news
ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
Kapurthala Accident
ਪਲਾਸਤਰ ਕਟਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਮਾੜਾ ਭਾਣਾ
Punjab aqi
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਤਾਪਮਾਨ; ਗੰਧਲੀ ਹਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਰ
Amritsar encounter
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਢੇਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਨਵੰਬਰ 2025
SGPC
ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ 55 ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ
Farmers protest
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Anmol Bishnoi custody
11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ; NIA ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ