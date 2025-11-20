ऊना के निजी होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली; एक युवक की मौत, दो घायल

Una News: ऊना में देर रात एक निजी होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान गोलीबारी की गंभीर वारदात सामने आई है. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी गोलीबारी की घटना है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

पुलिस के अनुसार, बर्थडे पार्टी के दौरान दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहस और झगड़ा हुआ. इसी दौरान गोली चलाई गई, जो एक युवक को लग गई. घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि बर्थडे पार्टी में शामिल दोनों पक्ष एक-दूसरे को जानते थे और देर रात करीब 12 बजे विवाद के दौरान गोली चली. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.