Mandi News: 5 दिनों में चार हजार से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया भोजन-पानी; चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे फंसे हुए लोग
Mandi News: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पंडोह से औट के बीच बार-बार बंद हो रहा है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:22 PM IST

Mandi News(नितेश सैनी): चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पंडोह से औट के बीच बार-बार बंद हो रहा है. बरसात का मौसम शुरू होने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब यह हाईवे पूरी तरह से यातायात के लिए बहाल रहा हो. छोटे वाहन मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग से चले जाते थे लेकिन वो भी कन्नौज के पास पूरी तरह से बंद हो गया है.

अब लोगों के पास कुल्लू-मनाली की तरफ आने-जाने के लिए यही हाईवे एकमात्र विकल्प शेष रह गया है. लेकिन यह भी सुचारू कम और बंद ज्यादा रह रहा है. इस कारण बहुत से लोग रोजाना यहां फंस रहे हैं. ऐसे लोगों को भोजन और पानी की समस्या से न जूझना पडे, इसके लिए जिला प्रशासन ने बाबा बालक नाथ मंदिर कमेटी पंडोह के माध्यम से भोजन व्यवस्था चलाए रखी है.

पांच दिनों में चार हजार से ज्यादा लोगों तक भोजन और पानी वितरित किया जा चुका है. जाम में फंसे लोगों ने इसके लिए मंडी जिला प्रशासन और बाबा बालक नाथ मंदिर कमेटी सहित उन सभी लोगों का आभार जताया है जो फंसे हुए लोगों के लिए मददगार बनकर आगे आ रहे हैं.

बाबा बालक नाथ मंदिर कमेटी पंडोह के सचिव विक्रांत सैनी ने बताया कि प्रशासन द्वारा राशन मुहैया करवाया जा रहा है. रोजाना लोगों को दाल-चावल, सब्जी-रोटी और पीने का पानी वितरित किया जा रहा है. सुबह 11 बजे खाना बनाने का और शाम 3 बजे से इसे बांटना शुरू कर दिया जाता है. रोजाना लगभग 800 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है.

खाना बांटने का क्रम देर रात दो बजे तक जारी रहता है क्योंकि हर वाहन तक जाकर इसे पहुंचाया जा रहा है. पंडोह के पटवारी सुरेश कुमार ने बताया कि प्रशासन के माध्यम से बाबा बालक नाथ मंदिर कमेटी द्वारा यह कार्य लोगों की सेवा के लिए किया जा रहा है.

 

;