हिमाचल प्रदेश में पहली बार जख्मी किंग कोबरा का उपचार, वन विभाग और पशुपालन विभाग ने बचाई सांप की जान

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में वन्यजीव संरक्षण और मानवता की अनोखी मिसाल देखने को मिली है. राज्य में पहली बार वन विभाग और पशुपालन विभाग ने मिलकर एक जख्मी किंग कोबरा का सफल उपचार किया और उसकी जान बचाई. बड़सर उपमंडल के जजरी गांव में मलबा गिरने से घायल हुए इस किंग कोबरा को ग्रामीणों, वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम ने मिलकर बचाया.

गऊशाला ढहने से घायल हुआ था किंग कोबरा

कुछ दिन पहले जजरी गांव में ओम प्रकाश की गऊशाला भारी बारिश के कारण ढह गई थी. इस दौरान लगभग 7 फीट लंबा नर किंग कोबरा मलबे में दब गया. ग्रामीण जब क्षतिग्रस्त संरचना का जायजा लेने पहुंचे, तो उन्होंने सांप को खून से लथपथ और आधा दबा हुआ पाया. मादा किंग कोबरा वहां से निकलने में सफल रही, लेकिन नर सांप बुरी तरह फँस गया था.

ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की सूचना स्नेक रेस्क्यू विशेषज्ञ जसवीर पटियाल को दी. उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद घायल किंग कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया और वन विभाग बिझड़ी को सूचित किया.

पहली बार सांप का ऑपरेशन, दो टांके लगाए

वन खंड अधिकारी विनोद राणा की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने घायल किंग कोबरा को पशु औषधालय बिझड़ी पहुंचाया. यहाँ पशुपालन विभाग के डॉक्टर विश्व दीप राठौर ने जोखिम उठाते हुए उसका उपचार किया.

डॉ. राठौर ने बताया कि सांप के शरीर पर गहरी चोटें थीं और संक्रमण का खतरा भी था. उन्होंने बताया: “अपने लंबे सेवाकाल में पहली बार किसी विषैले सांप का ऑपरेशन किया है. सांप को दो टांके लगाए गए और एंटीसेप्टिक दवाएं दी गईं.”

वन विभाग ने घायल सांप को दो दिनों तक अपनी निगरानी में रखा, ताकि उसका घाव पूरी तरह भर सके. इसके बाद किंग कोबरा को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया.

हिमाचल प्रदेश में पहली बार सांप का चिकित्सा उपचार

हमीरपुर के डीएफओ अंकित कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सांपों का रेस्क्यू तो पहले भी किया जाता रहा है, लेकिन उपचार का यह पहला मामला है.

उन्होंने बताया: “यह हिमाचल प्रदेश का पहला मामला है जिसमें किसी सांप का टांके लगाकर उपचार किया गया है. वन विभाग और ग्रामीणों की जागरूकता के कारण एक महत्वपूर्ण जीव की जान बचाई जा सकी.”