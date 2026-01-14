Advertisement
हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पिता का हुआ निधन

हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल के पिता सतगुर दास का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल के पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:48 PM IST

हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पिता का हुआ निधन

शिमला(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल के पिता सतगुर दास का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल के पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि यह समाचार अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान मिले और शोकसंतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान हो। उन्होंने इस कठिन समय में परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

