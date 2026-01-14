हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पिता का हुआ निधन

शिमला(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल के पिता सतगुर दास का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल के पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि यह समाचार अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान मिले और शोकसंतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान हो। उन्होंने इस कठिन समय में परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।