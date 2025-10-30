पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर का सुक्खू सरकार पर प्रहार, बोले सरकार चल रही स्व. राजीव गांधी की नीतियों के खिलाफ

Una News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व पंचायती राज मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र कंवर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार स्वर्गीय राजीव गांधी की पंचायती राज नीति के विरुद्ध काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव न करवाकर सरकार लोकतंत्र की नींव कमजोर कर रही है.

कंवर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया था कि हर राज्य में हर पांच वर्ष बाद पंचायत चुनाव नियमित रूप से करवाए जाएं. परंपरा के अनुसार, पंचायत प्रतिनिधियों के साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा होते ही छह माह पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सुक्खू सरकार ने अब तक चुनाव की कोई तैयारी नहीं की है.

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि यह देरी केवल संवैधानिक व्यवस्था की अनदेखी नहीं, बल्कि ग्राम स्तर के लोकतंत्र की हत्या है. इससे उन वर्गों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है जिन्हें पंचायती व्यवस्था में आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलता है — जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और महिलाएं. उन्होंने कहा कि हजारों संभावित प्रत्याशी सरकार की लापरवाही से चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कंवर ने कहा कि सुक्खू सरकार तीन साल की नाकामियों से घबराकर चुनावों से भाग रही है. उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर सकी और विकास के नाम पर केवल खोखले वादे किए हैं. अब जब जनता जवाब मांग रही है, तो सरकार चुनाव करवाने से बच रही है.

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी की हिमाचल सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, तब वे मौन हैं. उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी वास्तव में लोकतंत्र के पक्षधर हैं, तो उन्हें सुक्खू सरकार को तुरंत पंचायती राज चुनाव करवाने के निर्देश देने चाहिए.

कंवर ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने पंचायती व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 50% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिससे महिलाओं को नेतृत्व के नए अवसर मिले. उन्होंने कहा कि भाजपा सदैव लोकतंत्र और पंचायत व्यवस्था की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध रही है, जबकि कांग्रेस सरकार जनभागीदारी को कमजोर कर रही है.

पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को न केवल विधानसभा में बल्कि सड़कों पर भी उठाएगी. उन्होंने बताया कि पंचायतें गांवों की “मिनी अदालतें” हैं और चुनाव न होने से विकास कार्य रुक गए हैं. पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता सीमित हो गई है, जिससे योजनाएं ठप पड़ी हैं.

अंत में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है, जब तक जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है. उन्होंने सुक्खू सरकार से तुरंत पंचायती राज चुनावों की घोषणा करने की मांग की, ताकि ग्राम स्तर का लोकतंत्र पुनः जीवित हो सके.