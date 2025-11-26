विधायक सतपाल सती द्वारा लगाए गए आरोपो को लेकर पूर्व विधायक सतपाल रायज़ादा ने डीसी को सोपा ज्ञापन

Una News: बीजेपी विधायक सतपाल सती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के विरोध में कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायज़ादा डीसी कार्यालय पहुंचे और डीसी को विस्तृत ज्ञापन सौंपा. रायज़ादा ने कहा कि सती के बयानों से उनकी छवि धूमिल हुई है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

होटल से जुड़े आरोपों पर मांगी जांच

पूर्व विधायक रायज़ादा ने बताया कि आशु पुरी मर्डर केस के संदर्भ में होटल को लेकर उनके ऊपर पैसे के लेनदेन और गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं. इसी कारण उन्होंने अपने होटल के 15 दिनों की 26 कैमरों वाली सीसीटीवी फुटेज डीसी को सौंपकर पूरे मामले की जांच करने की मांग रखी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि होटल में कोई अवैध गतिविधि नहीं हुई.

उन्होंने कहा, “मेरी छवि खराब की गई है, मेरी प्रॉपर्टी को बदनाम किया गया है. मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए और साबित हो कि होटल में कोई गलत काम नहीं होता.”

रायज़ादा ने यह भी कहा कि अगर सती ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित भी करना होगा.

डीसी कार्यालय के बाहर दुकान आवंटन पर भी उठाए सवाल

रायज़ादा ने विधायक सती पर डीसी ऑफिस के बाहर दुकान आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दुकान फोटोस्टेट के लिए अलॉट की गई थी, जिसका एग्रीमेंट सती के नाम पर है, लेकिन इसमें नियमों के विपरीत अन्य गतिविधियां हो रही हैं. साथ ही दुकान के ग्रांटर के सती के रिश्तेदार होने पर भी उन्होंने सवाल उठाए.

उन्होंने प्रशासन से इस दुकानी आवंटन की भी जांच करवाने की मांग की और कहा कि जनता को पता चलना चाहिए कि असल में गलत कौन है.

एएसपी ने मामले की पुष्टि की

रायज़ादा ने कहा कि जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए और सच सामने आना आवश्यक है.