Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3019140
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

विधायक सतपाल सती द्वारा लगाए गए आरोपो को लेकर पूर्व विधायक सतपाल रायज़ादा ने डीसी को सोपा ज्ञापन

कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायज़ादा बीजेपी विधायक सतपाल सती द्वारा लगाए गए आरोपो को लेकर ज्ञापन देने डीसी परिसर पहुंचे जहां उन्होंने डीसी को ज्ञापन सोपा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:46 PM IST

Trending Photos

विधायक सतपाल सती द्वारा लगाए गए आरोपो को लेकर पूर्व विधायक सतपाल रायज़ादा ने डीसी को सोपा ज्ञापन

Una News: बीजेपी विधायक सतपाल सती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के विरोध में कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायज़ादा डीसी कार्यालय पहुंचे और डीसी को विस्तृत ज्ञापन सौंपा. रायज़ादा ने कहा कि सती के बयानों से उनकी छवि धूमिल हुई है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

होटल से जुड़े आरोपों पर मांगी जांच
पूर्व विधायक रायज़ादा ने बताया कि आशु पुरी मर्डर केस के संदर्भ में होटल को लेकर उनके ऊपर पैसे के लेनदेन और गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं. इसी कारण उन्होंने अपने होटल के 15 दिनों की 26 कैमरों वाली सीसीटीवी फुटेज डीसी को सौंपकर पूरे मामले की जांच करने की मांग रखी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि होटल में कोई अवैध गतिविधि नहीं हुई.

उन्होंने कहा, “मेरी छवि खराब की गई है, मेरी प्रॉपर्टी को बदनाम किया गया है. मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए और साबित हो कि होटल में कोई गलत काम नहीं होता.”
रायज़ादा ने यह भी कहा कि अगर सती ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित भी करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

डीसी कार्यालय के बाहर दुकान आवंटन पर भी उठाए सवाल
रायज़ादा ने विधायक सती पर डीसी ऑफिस के बाहर दुकान आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दुकान फोटोस्टेट के लिए अलॉट की गई थी, जिसका एग्रीमेंट सती के नाम पर है, लेकिन इसमें नियमों के विपरीत अन्य गतिविधियां हो रही हैं. साथ ही दुकान के ग्रांटर के सती के रिश्तेदार होने पर भी उन्होंने सवाल उठाए.

उन्होंने प्रशासन से इस दुकानी आवंटन की भी जांच करवाने की मांग की और कहा कि जनता को पता चलना चाहिए कि असल में गलत कौन है.

एएसपी ने मामले की पुष्टि की
रायज़ादा ने कहा कि जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए और सच सामने आना आवश्यक है.

TAGS

Satpal SatiSatpal RaizadaUna NewsHimachal Pradesh

Trending news

Laljit Singh Bhullar
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 6 ਨਵੇਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਸਟਾਰ
cricketer smriti mandhana
ਹੁਣ ਪਲਾਸ਼ ਦਾ X ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Video ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਭਰਾ ਆਈਈਡੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
30 November Deadline
30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
Bilaspur News
कैंचीमोड़ टनल के पास दो कारों में भीषण टक्कर: एक की मौत, 5 लोग घायल; वीडियो वायरल
invest
Wife ਦੇ ਨਾਲ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ₹4,00,000 ਦਾ ਕਰੋ ਨਿਵੇਸ਼
Punjab 2026 Gazetted Holidays
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
Himachal Weather
शीतलहर का प्रकोप बढ़ा: कोहरे का येलो अलर्ट जारी, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे
MP Bhavantar Yojana
ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, Account 'ਚ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ CM
Sugarcane Rate Increases
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਭਾਅ