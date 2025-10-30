पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, कहा – सरकार ने जनता से किए वायदे पूरे नहीं किए

Hamirpur News: हमीरपुर में आयोजित दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने जिला में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मनरेगा सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है ताकि लोगों को समय पर लाभ मिल सके.

बैठक हमीर भवन में हुई, जहां सांसद के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक आशीष शर्मा, डीसी अमरजीत सिंह और एसपी भगत सिंह भी उपस्थित रहे. सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त धनराशि को समय पर खर्च कर जनता तक उसका लाभ पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कई योजनाओं का लाभ प्रदेश के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने उनमें रुचि नहीं दिखाई. उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य समय पर पूरा करने और जन-जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए.

आपदा प्रबंधन को लेकर सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल की मदद की, लेकिन राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों को राहत देने में विफल रही. उन्होंने कहा कि आज तक प्रभावितों को सात लाख रुपये की राहत नहीं दी गई और कई जगहों पर तिरपाल तक नहीं बांटे गए हैं. केंद्र द्वारा दिए गए आपदा राहत फंड का भी राज्य सरकार सही उपयोग नहीं कर पा रही है.

चुनाव आयोग के एसआईआर (Special Revision of Electoral Rolls) को लेकर चल रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गैर-कानूनी वोटों को हटाने का काम कर रहा है, जो पूरी तरह सही कदम है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के सच्चे नागरिकों को वोट बनाना और डालना अधिकार है, लेकिन घुसपैठियों को ऐसा अधिकार नहीं दिया जा सकता. ऐसे में कांग्रेस को बेवजह बयानबाजी बंद करनी चाहिए.

बिहार राजनीति पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय बिहार में जंगल राज था, जब लूटपाट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं आम थीं. लेकिन एनडीए सरकार के आने के बाद बिहार में “मंगल राज” स्थापित हुआ है. उन्होंने कहा कि आज बिहार में 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है और प्रति व्यक्ति आय 68 हजार रुपये तक पहुंच गई है.

प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार बनते ही दस गारंटियों को पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन आज उन गारंटियों का कोई नामोनिशान नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “क्या हुआ तेरा वायदा, कहां गई गारंटियां?”

राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता. उनकी टिप्पणियां बेहूदा होती जा रही हैं और ऐसा लगता है कि वे “लीडर ऑफ़ अपोज़िट इंडिया” बन चुके हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 चुनाव हार चुकी है, और बिहार चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा.