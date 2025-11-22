फोरलेन निर्माण कार्य पर रोक, भट्टाकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना के बाद DC शिमला का निर्णय

भटटाकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना का निरीक्षण उपायुक्त अनुपम कश्यप एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने शनिवार सुबह किया. उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क धंसने की सूचना मिलते ही मौके का निरीक्षण किया गया.
Shimla News: शिमला के भट्टाकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. शनिवार सुबह उपायुक्त अनुपम कश्यप और एसपी संजीव कुमार गांधी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा कारणों से कैथलीघाट–शिमला फोरलेन निर्माण कार्य पर आगामी आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश जारी किए.
बस का टायर जमीन में धंसा, बड़ा हादसा टला
घटना उस समय हुई जब स्कूली छात्रों को लेकर जा रही एचआरटीसी बस का अगला टायर अचानक सड़क में धंस गया. डीसी ने इसे “पहली बार सामने आई गंभीर घटना” बताया. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पास ही बन रही टनल के ऊपर आता है, जिससे जमीन धंसने की आशंका बढ़ जाती है.
टनल निर्माण की होगी उच्चस्तरीय जांच
डीसी ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को टनल कार्य की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
जिला प्रशासन ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी पत्र भेजकर संभावित आपदा की आशंका जताई है.
स्थानीय घरों में आईं दरारें
मौके पर पहुंचे अधिकारियों को स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके घरों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं. प्रशासनिक टीम ने घरों का निरीक्षण किया और पाया कि कई मकानों में संरचनात्मक नुकसान दिखाई दे रहा है.
निर्माण कंपनी को सख्त निर्देश
फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि आगे की सूचना तक सभी निर्माण गतिविधियाँ पूरी तरह बंद रहें. डीसी ने कहा, “लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है. किसी भी स्थिति में जनहित से समझौता नहीं किया जा सकता.”
सर्वे ऑफ इंडिया को भी भेजी जाएगी रिपोर्ट
डीसी ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भी घटना की पूरी जानकारी भेजी जाएगी ताकि भू-वैज्ञानिक जांच करवाई जा सके. उन्होंने कहा कि फोरलेन कार्य को लेकर स्थानीय लोगों की कई शिकायतें पहले से हैं, जिन्हें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सामने रखा जाएगा.