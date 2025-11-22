Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3014177
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

फोरलेन निर्माण कार्य पर रोक, भट्टाकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना के बाद DC शिमला का निर्णय

भटटाकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना का निरीक्षण उपायुक्त अनुपम कश्यप एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने शनिवार सुबह किया. उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क धंसने की सूचना मिलते ही मौके का निरीक्षण किया गया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:33 PM IST

Trending Photos

फोरलेन निर्माण कार्य पर रोक, भट्टाकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना के बाद DC शिमला का निर्णय

Shimla News: शिमला के भट्टाकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. शनिवार सुबह उपायुक्त अनुपम कश्यप और एसपी संजीव कुमार गांधी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा कारणों से कैथलीघाट–शिमला फोरलेन निर्माण कार्य पर आगामी आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश जारी किए.

बस का टायर जमीन में धंसा, बड़ा हादसा टला
घटना उस समय हुई जब स्कूली छात्रों को लेकर जा रही एचआरटीसी बस का अगला टायर अचानक सड़क में धंस गया. डीसी ने इसे “पहली बार सामने आई गंभीर घटना” बताया. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पास ही बन रही टनल के ऊपर आता है, जिससे जमीन धंसने की आशंका बढ़ जाती है.

टनल निर्माण की होगी उच्चस्तरीय जांच
डीसी ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को टनल कार्य की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
जिला प्रशासन ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी पत्र भेजकर संभावित आपदा की आशंका जताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय घरों में आईं दरारें
मौके पर पहुंचे अधिकारियों को स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके घरों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं. प्रशासनिक टीम ने घरों का निरीक्षण किया और पाया कि कई मकानों में संरचनात्मक नुकसान दिखाई दे रहा है.

निर्माण कंपनी को सख्त निर्देश
फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि आगे की सूचना तक सभी निर्माण गतिविधियाँ पूरी तरह बंद रहें. डीसी ने कहा, “लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है. किसी भी स्थिति में जनहित से समझौता नहीं किया जा सकता.”

सर्वे ऑफ इंडिया को भी भेजी जाएगी रिपोर्ट
डीसी ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भी घटना की पूरी जानकारी भेजी जाएगी ताकि भू-वैज्ञानिक जांच करवाई जा सके. उन्होंने कहा कि फोरलेन कार्य को लेकर स्थानीय लोगों की कई शिकायतें पहले से हैं, जिन्हें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सामने रखा जाएगा.

TAGS

Shimla NewsShimla accidentHimachal Pradesh

Trending news

Ferozepur news
ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ 50 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Dubai Tejas Crash
कौन थे दुबई तेजस दुर्घटना में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल?
MLA Manwinder Singh Giaspura
ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Fatehgarh Sahib News
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰੰਭ
Gold rate today
ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ
Punjab news
150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 5 ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ
Himachal Weather
हिमाचल के 10 शहरों में पारा 5° से नीचे: बिना बारिश बढ़ी ठंड; जानें मौसम का हाल
Kapurthala news
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ! ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
Punjab education news
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ : 3-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
International Arms Racket
ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼