Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

घुमारवीं में नशे पर बड़ी कार्रवाई, 14.1 ग्राम चिट्टा और 15,670 नकदी सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश पुलिस के तहत घुमारवीं पुलिस ने बड़डू गांव में छापेमारी कर 14.1 ग्राम चिट्टा, 15,670 रुपये नकद और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया. एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:52 PM IST

Bilaspur News: घुमारवीं पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.1 ग्राम चिट्टा (हेरोइन), 15,670 रुपये नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है. इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

गुप्त सूचना पर दबिश
जानकारी के अनुसार पुलिस को बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत बाड़ी मझेडवां के गांव बड़डू में हेरोइन की बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की.

घर की तलाशी में बरामदगी
तलाशी के दौरान आश्विनी कुमार के घर से 14.1 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. मौके से दो युवकों को हिरासत में लिया गया, जबकि मामले की आगे की जांच के दौरान एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में कुल 14.1 ग्राम चिट्टा, 15,670 रुपये नकद और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जब्त किया गया है.

आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आश्विनी कुमार (गांव बड़डू), प्रशांत कुमार और राकेश कुमार (दोनों निवासी गांव बाड़ी मझेडवां) के रूप में हुई है. तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

एसपी की अपील
बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि जिला पुलिस गुप्त सूचनाओं और नाकाबंदी के जरिए नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि आसपास कहीं भी नशा तस्करी की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें, ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके.

