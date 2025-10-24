घुमारवीं को मिली दो नई पार्किंग और सीवरेज सुधार योजना की सौगात, मंत्री राजेश धर्माणी ने किया उद्घाटन

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान बजोआ में 27 लाख रुपये की लागत से निर्मित दो पार्किंग स्थलों का उद्घाटन किया और 3.60 करोड़ रुपये से बनने वाली सीवरेज वितरण योजना के सुधार कार्य का शिलान्यास किया.

मंत्री धर्माणी ने कहा कि बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण नगर की सीवरेज प्रणाली पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में इस परियोजना का क्रियान्वयन घुमारवीं नगर परिषद क्षेत्र के स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. उन्होंने बताया कि इस योजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सीवरेज नेटवर्क को सुदृढ़ और विस्तारित किया जाएगा ताकि हर वार्ड तक सीवरेज सुविधा पहुंच सके.

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि यह परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूरी हो सके.

गौरतलब है कि 27 लाख रुपये की लागत से बनी दोनों पार्किंगों में करीब 50 वाहनों के खड़े होने की सुविधा होगी, जिससे नगर के भीतर यातायात दबाव कम होगा और व्यवस्था बेहतर बनेगी. नगर परिषद क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पार्किंग निर्माण पर खर्च की जा रही है. इनमें सिविल अस्पताल के समीप 2 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग भी शामिल है. इस परियोजना से अस्पताल आने-जाने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री धर्माणी ने कहा कि पंचायत चुनाव 25 जनवरी 2026 को आयोजित किए जाने हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में ओबीसी जनगणना का आंकड़ा 1991 के आधार पर चल रहा है. कई जातियों को ओबीसी में शामिल किए जाने और नई मतदाता सूचियों के मद्देनजर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस विषय पर चर्चा और अंतिम निर्णय लिया जाएगा.