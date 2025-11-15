Advertisement
घुमारवीं नगर परिषद ने बढ़ाया कूड़ा शुल्क, होटल-रेस्टोरेंट पर बढ़ा आर्थिक बोझ

नए प्रावधानों के तहत बड़े होटल और रेस्टोरेंट से अब 1,000 रुपये प्रति माह (पहले 500 रुपये) वसूले जाएंगे, जबकि छोटे होटल व रेस्टोरेंट से 200 रुपये प्रति माह (पहले 100 रुपये) शुल्क लिया जाएगा. इसी तरह फल और सब्जी के बड़े विक्रेताओं से अब 500 रुपये प्रति माह (पहले 200 रुपये) और छोटे विक्रेताओं से 200 रुपये प्रति माह (पहले 100 रुपये) शुल्क लिया जाएगा.

Nov 15, 2025

नगर परिषद घुमारवीं ने शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कूड़ा शुल्क में संशोधन कर दिया है. नई दरें इसी माह से लागू कर दी गई हैं. परिषद ने स्पष्ट किया है कि शुल्क वृद्धि केवल होटल, रेस्टोरेंट और फल व सब्जी विक्रेताओं पर लागू होगी, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है.

फिलहाल शहर के सामान्य घरों से पहले की ही तरह 50 रुपये प्रति माह और 2 हजार वर्ग फीट से अधिक आकार वाले भवनों से 100 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जाएगा. नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बढ़ रही कचरे की मात्रा और उसके निपटान से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए व्यावसायिक श्रेणियों में शुल्क संशोधन आवश्यक था. इससे कचरा प्रबंधन व्यवस्था और मजबूत होगी और परिषद की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा.

नए प्रावधानों के तहत बड़े होटल और रेस्टोरेंट से अब 1,000 रुपये प्रति माह (पहले 500 रुपये) वसूले जाएंगे, जबकि छोटे होटल व रेस्टोरेंट से 200 रुपये प्रति माह (पहले 100 रुपये) शुल्क लिया जाएगा. इसी तरह फल और सब्जी के बड़े विक्रेताओं से अब 500 रुपये प्रति माह (पहले 200 रुपये) और छोटे विक्रेताओं से 200 रुपये प्रति माह (पहले 100 रुपये) शुल्क लिया जाएगा.

नगर परिषद घुमारवीं जल्द ही कूड़ा शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा भी शुरू करने जा रही है. इसके तहत उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर हर माह ऑनलाइन बिल भेजा जाएगा, जिसे वे घर बैठे डिजिटल माध्यम से जमा कर सकेंगे. यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर शुल्क जमा नहीं करता है तो 250 रुपये तक का विलंब शुल्क स्वतः ही अगले महीने के बिल में जोड़ दिया जाएगा.

नगर परिषद घुमारवीं के कार्यकारी अधिकारी खेमचंद वर्मा ने बताया कि इस स्वचालित व्यवस्था से कूड़ा वसूली अधिक प्रभावी होगी और शहर की स्वच्छता सेवाओं को आधुनिक, सक्षम और मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी.

