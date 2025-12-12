Advertisement
घुमारवीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पंजाब नंबर की कार से 3.650 किलो चरस बरामद तीन गिरफ्तार

घुमारवीं पुलिस ने नाका अभियान के दौरान पंजाब नंबर की कार से 3.650 किलो चरस बरामद की. पुलिस ने पीछा कर तीन राज्यों के तस्करों को गिरफ्तार किया. मामला ND&PS एक्ट के तहत दर्ज, जांच जारी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:39 PM IST

Bilaspur News: घुमारवीं पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए एक अहम कामयाबी हासिल की है. पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष नाका अभियान के दौरान पंजाब नंबर की एक अर्टिगा कार PB01E-3946 को रोका गया. पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर कार चालक ने स्पीड बढ़ाकर नाका तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया.

कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद पुलिस ने उमरीनाला ब्रिज, कूहमजवाड़ के पास गाड़ी को घेरकर रोक लिया. कार की तलाशी लेने पर पुलिस को एक बैग में 3 किलो 650 ग्राम चरस बरामद हुई. तुरंत ही पुलिस ने वाहन में सवार तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है—
अर्शदीप सिंह (25), हयातनगर, गुरदासपुर, पंजाब
मनप्रीत (24), जेल रोड रवीदास चौक, गुरदासपुर, पंजाब
अमित कुमार (27), बतई, डोडा, जम्मू-कश्मीर

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ पकड़ा गया है. आरोपियों के खिलाफ ND&PS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि चरस कहां से लाई गई थी और किस नेटवर्क के माध्यम से इसकी सप्लाई की जानी थी.

