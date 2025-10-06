हिमाचल में 8 अक्टूबर से शुरू होगी प्राकृतिक जौ की सरकारी खरीद

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार 8 अक्तूबर से पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाई गई जौ की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर शुरू करेगी. यह पहली बार है जब इस दुर्गम क्षेत्र में सरकारी स्तर पर ऐसी पहल की जा रही है, जिससे किसान बेहद उत्साहित हैं.

कृषि विभाग ने खरीद प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पांगी घाटी में जौ खरीद के लिए पांच केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हुडान, सेचु, सुराल, किलाड़ और साच शामिल हैं. अब तक 80 किसान विभाग के साथ पंजीकृत हो चुके हैं, जो इस निर्णय का लाभ उठाएंगे.

राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है. इसी कड़ी में प्रदेशभर से प्राकृतिक गेहू की खरीद पूरी की जा चुकी है. 22 खरीद केंद्रों के माध्यम से 838 किसानों से 2,123.587 क्विंटल गेहूं खरीदा गया, जिसे ‘हिम-भोग’ ब्रांड नाम से आटा और दलिया बनाकर बाजार में उतारा जा रहा है. किसानों को इसके लिए 1.27 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, साथ ही 4.15 लाख रुपये परिवहन सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं.

सरकार द्वारा विभिन्न प्राकृतिक फसलों के लिए एमएसपी तय किया गया है—गेहूं 60 रुपये प्रति किलो, मक्का 40 रुपये प्रति किलो, कच्ची हल्दी 90 रुपये प्रति किलो और जौ 60 रुपये प्रति किलो। इससे न केवल उपभोक्ताओं को रसायनमुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, बल्कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बेहतर मूल्य भी मिलेगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और ग्रामीणों को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से आर्की विधानसभा क्षेत्र (जिला सोलन) से दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं—दूध प्रोत्साहन योजना और परिवहन सब्सिडी योजना.

दूध प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को प्रति लीटर 3 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि परिवहन सब्सिडी योजना के अंतर्गत निजी दूध समितियों को भी दूध एकत्रीकरण और परिवहन के लिए प्रति लीटर 3 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.