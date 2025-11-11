राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का किया शुभारंभ, नशे और पर्यावरण पर जताई चिंता

Kinnaur News: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शिमला जिला के रामपुर में 11 से 14 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का विधिवत शुभारंभ किया. भारत-तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक इस ऐतिहासिक मेले में हर वर्ष देशभर के व्यापारी हिस्सा लेते हैं. किन्नौरी और बुशहरी पारंपरिक उत्पाद, ऊनी वस्त्र और स्थानीय शिल्प मेले का विशेष आकर्षण रहते हैं.

उद्घाटन समारोह में राज्यपाल ने बढ़ते सिंथेटिक नशे, विशेषकर चिट्टे के प्रचलन पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है, जबकि हिमाचल और आसपास के सीमावर्ती राज्यों के युवा देश की सैन्य शक्ति का आधार रहे हैं. उन्होंने कहा कि पारंपरिक नशे पहले भी मौजूद थे, लेकिन आधुनिक सिंथेटिक नशा जानलेवा और बेहद घातक साबित हो रहा है.

राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि नशे को रोकना और पर्यावरण को बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सजग भूमिका जरूरी है.

लवी मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सदियों पुराना यह व्यापारिक मेला भारत-तिब्बत के मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि तिब्बत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वे स्वयं प्रधानमंत्री से चर्चा कर चुके हैं, और इस दिशा में प्रयास जारी हैं. ऐसे मेले न केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम हैं, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और आपसी मैत्री को भी मजबूत करते हैं.

राज्यपाल ने दिल्ली में हुए कार विस्फोट पर दुख जताया और कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में कड़े कदम उठा रही है तथा दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी.

उद्घाटन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं, जिनकी राज्यपाल ने सराहना की. इससे पहले, सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं रामपुर के विधायक नंदलाल ने भी लवी मेले के महत्व पर प्रकाश डाला.