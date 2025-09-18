बिलासपुर पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर जताई चिंता

हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए कईं हजारों करोड़ों के नुकसान पर चिंता जाहिर की है. शिव प्रताप शुक्ल का कहना है कि प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण मिट्टी में नमी आने से भूस्खलन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे और प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस बार हुई अत्यधिक बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी में नमी बढ़ने से भूस्खलन के मामले तेजी से बढ़े हैं. वहीं मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने से कई घर तबाह हुए और कई लोगों की जान भी गई.
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों गंभीर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही हिमाचल को 1,500 करोड़ रुपये की फौरी राहत दे चुके हैं. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए टीमों को भेजा है. इनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे और भी राहत पैकेज जारी किए जाएंगे.
शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आने वाले समय में आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के अधिकारी संयुक्त रूप से रणनीति बनाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बादल फटने की घटनाओं के कारणों की जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि पहाड़ों पर बने घर नियमों के अनुसार हैं या नहीं. भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए किस तरह के ठोस कदम उठाए जाएं, इस पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है.
गौरतलब है कि राज्यपाल शुक्रवार को बिलासपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस दौरान उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार, एसपी संदीप धवल और एडीसी ओमकांत ने राज्यपाल का स्वागत किया.