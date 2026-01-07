विदेश नीति से JNU विवाद तक—राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के बड़े बयान, पल्लवी केस पर भी बोले

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने राष्ट्रीय और प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारत सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है. विदेश मंत्री लगातार अन्य देशों के साथ संवाद बनाए हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है. परिस्थितियों के अनुसार केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठा रही है.

राज्यपाल ने चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि इस पर अनावश्यक टिप्पणी करना उचित नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया करता है और आम लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है. यदि किसी मतदाता का नाम गलती से हटता है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.

JNU विवाद पर टिप्पणी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं, जिनके संबंध देशविरोधी ताकतों से बताए जाते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री देश की सुरक्षा और संचालन में अहम भूमिका निभा रहे हैं और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि देशविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम जरूरी हैं.

पल्लवी मौत मामले को लेकर राज्यपाल ने कहा कि यह एक बेहद संवेदनशील विषय है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया ने नशे के खिलाफ अभियान और इस मामले को जिम्मेदारी के साथ उठाया है. हालांकि, चूंकि मामला पुलिस जांच और न्यायालय के अधीन है, इसलिए इस पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं है.

इसके अलावा, राज्यपाल ने शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे शिक्षा संस्थानों की छवि खराब होती है और ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए.