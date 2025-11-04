Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2988147
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस पर भव्य नगर कीर्तन, गतका पार्टियों ने किया शानदार प्रदर्शन

Guru Nanak Jayanti 2025: जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी तथा गुरु नानक मिशन संस्था तथा इलाका निवासी साधं संगत द्वारा श्रधा एवं उत्साहं पूर्वक मनया जा रहा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:00 PM IST

Trending Photos

गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस पर भव्य नगर कीर्तन, गतका पार्टियों ने किया शानदार प्रदर्शन

Una News: जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस इस वर्ष भी श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है. गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी, गुरु नानक मिशन संस्था और क्षेत्र की साध संगत ने मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन किया.

मंगलवार को गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर, हीरा थड़ा से भव्य नगर कीर्तन की शुरुआत हुई. पांच प्यारों की अगुवाई में छत्रछाया के नीचे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुंदर पालकी को सुसज्जित कर नगर कीर्तन निकाला गया.

नगर कीर्तन का मार्ग
नगर कीर्तन हीरा थड़ा से प्रारंभ होकर
धुगा – कुंगडत – ललड़ी – नंगल खुर्द – टालीवाल – सतोषगढ़ – सनोली – बीनेवाल – पूना – मेहतपुर – देहला – बडाला – रक्कड़
से होता हुआ अंत में ऊना साहिब पहुंचा.

Add Zee News as a Preferred Source

किला बाबा साहिब सिंह जी बेदी में संगत ने "बोले सो निहाल… सत श्री अकाल" के जैकारों के बीच फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया.

शानदार सजावट और सेवा
नगर कीर्तन के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार सजाए गए. श्रद्धालुओं ने जगह-जगह लंगर सेवा, चाय-पानी और प्रसाद का वितरण किया. सैकड़ों श्रद्धालु "सतनाम श्री वाहेगुरु" और "धन गुरु नानक… तू ही निरंकार" का जाप करते हुए नगर कीर्तन के साथ चल रहे थे.

गतका पार्टियों का मनमोहक प्रदर्शन
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गतका पार्टियों द्वारा प्रस्तुत पुरातन सिख युद्ध कला का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसने संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया.

ऊना पहुंचने पर गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी, बाबा अमरजोत सिंह जी बेदी और साध संगत ने नगर कीर्तन का स्वागत किया. पांच प्यारों और संत महापुरुषों को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया.

TAGS

Una Newsnagar kirtanHimachal Pradesh

Trending news

Gold price today
ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ; ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
Shimla News
शिमला नगर निगम मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस
Punjab Diwali Bumper 2025
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸੇਹਰਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ
Guru Nanak Dev Ji 556th Prakash Utsav
धूमधाम से मनाया जा रहा गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश उत्सव, तैयारियां चरम पर
Bank Holidays November 2025
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
AAP Bathinda News
ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ
Mansa news
ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Himachal Winter Assembly Session
तपोवन में शीतकालीन विस सत्र इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने पुलिस पेट्रोलिंग की 66 नई गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी
Sultanpur Lodhi
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 556ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ