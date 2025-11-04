गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस पर भव्य नगर कीर्तन, गतका पार्टियों ने किया शानदार प्रदर्शन

Una News: जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस इस वर्ष भी श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है. गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी, गुरु नानक मिशन संस्था और क्षेत्र की साध संगत ने मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन किया.

मंगलवार को गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर, हीरा थड़ा से भव्य नगर कीर्तन की शुरुआत हुई. पांच प्यारों की अगुवाई में छत्रछाया के नीचे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुंदर पालकी को सुसज्जित कर नगर कीर्तन निकाला गया.

नगर कीर्तन का मार्ग

नगर कीर्तन हीरा थड़ा से प्रारंभ होकर

धुगा – कुंगडत – ललड़ी – नंगल खुर्द – टालीवाल – सतोषगढ़ – सनोली – बीनेवाल – पूना – मेहतपुर – देहला – बडाला – रक्कड़

से होता हुआ अंत में ऊना साहिब पहुंचा.

किला बाबा साहिब सिंह जी बेदी में संगत ने "बोले सो निहाल… सत श्री अकाल" के जैकारों के बीच फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया.

शानदार सजावट और सेवा

नगर कीर्तन के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार सजाए गए. श्रद्धालुओं ने जगह-जगह लंगर सेवा, चाय-पानी और प्रसाद का वितरण किया. सैकड़ों श्रद्धालु "सतनाम श्री वाहेगुरु" और "धन गुरु नानक… तू ही निरंकार" का जाप करते हुए नगर कीर्तन के साथ चल रहे थे.

गतका पार्टियों का मनमोहक प्रदर्शन

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गतका पार्टियों द्वारा प्रस्तुत पुरातन सिख युद्ध कला का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसने संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया.

ऊना पहुंचने पर गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी, बाबा अमरजोत सिंह जी बेदी और साध संगत ने नगर कीर्तन का स्वागत किया. पांच प्यारों और संत महापुरुषों को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया.