बिलासपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकटोत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा, शहर में गूंजे श्रद्धा के स्वर

बिलासपुर शहर में सिख समुदाय द्वारा श्रीगुरु नानक देव जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. यह आयोजन सिख समाज द्वारा श्रीगुरु नानक साहिब जी के बलिदान और शिक्षाओं के सम्मान में किया गया.
Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सिख समुदाय ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकटोत्सव पर श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली. गुरुद्वारा कगलीधर से आरंभ हुई यह शोभायात्रा मुख्य बाजार और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः कगलीधर गुरुद्वारा में संपन्न हुई.
सिख समाज ने इस शोभायात्रा के माध्यम से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, उनके बलिदान और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने “वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह” के जयकारों के साथ पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
शोभायात्रा में बड़ी संख्या में संगतों ने भाग लिया और गुरु नानक देव जी के उपदेशों एवं उनके त्याग को याद करते हुए समाज में शांति, प्रेम और एकता का संदेश दिया. आयोजन में शामिल कगलीधर गुरुद्वारा बिलासपुर के प्रबंधक राकेश बाबा एवं गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य अमृतपाल सिंह ने बताया कि इस वर्ष भी प्रकाशोत्सव पर शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें स्थानीय संगतों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हुए गुरु साहिब के जीवन और उनके मार्गदर्शन को लोगों तक पहुंचाया.
इस शोभायात्रा का उद्देश्य गुरु साहिब के उपदेशों की सीख को समुदाय के भीतर और बाहर तक फैलाना तथा युवाओं में आध्यात्मिकता और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना रहा.