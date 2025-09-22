GST सुधार जनता के लिए बड़ी राहत: भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल

Nahan News(देवेंदर वर्मा): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिन्दल ने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और आज भारत के राजनीतिक इतिहास का विशिष्ट दिन है जब GST रिफॉर्म देश में लागू हुआ है. डॉ राजीव बिंदल जिला मुख्यालय नाहन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे.

बिन्दल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते देश में जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ है. यह GST का एक महा उत्सव है जब साधारण व्यक्ति को रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को शून्य टैक्स में खरीद पाएगा. उन्होंने कहा कि जो वस्तु 28% के स्लैब में थी उसे घटकर 18 %, 12% और 5 % लाया गया है. वही 18% की स्लैब वाली वस्तुओं को 12 और 5% पर लाया गया है साथ ही कई वस्तुओं को 0 % पर लाया गया है जिससे लोगो को बड़ी राहत मिलेगी.

राजीव बिंदल ने कहा कि GST रिफार्म के बाद एक परिवार को प्रतिमाह करीब 5 हजार रुपए की राहत मिलने वाली है. उन्होंने कहा कि एक समय था जब एक ही वस्तु पर व्यक्ति को कई बार टैक्स अदा करना पड़ता था मगर आज आज जीएसटी का सरलीकरण सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है.

उन्होंने कहा 2 लाख 5 हजार करोड़ की राहत देशवासियों को सालाना राहत देशवासियों को मिलेंगी जिसका सीधा असर मार्केट में दिखेगा और खरीदारी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है जिससे छोटा व्यापार करने वाला देश का व्यक्ति मजबूत होगा और इससे देश की आर्थिक पर भी सीधा असर देखने को मिलेंगा.