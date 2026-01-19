Advertisement
शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में गुप्त नवरात्र की शुरुआत, देशभर से उमड़ रहे श्रद्धालु

Gupt Navratri 2026: बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में माघ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र श्रद्धा के साथ आरंभ हुए. सुबह की आरती के साथ देशभर से श्रद्धालु माता नैनादेवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

Jan 19, 2026

शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में गुप्त नवरात्र की शुरुआत, देशभर से उमड़ रहे श्रद्धालु

Bilaspur News: बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में माघ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र श्रद्धा और भक्ति के माहौल में आरंभ हो गए हैं. सुबह की आरती और विधिवत पूजा-अर्चना के साथ माता श्री नैनादेवी के दरबार में गुप्त नवरात्र का शुभारंभ किया गया.

देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी प्रमुख शक्तिपीठों में आज से गुप्त नवरात्र मनाए जा रहे हैं. मान्यता है कि वर्ष में चार नवरात्र होते हैं, जिनमें चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं, जबकि आषाढ़ और माघ मास के नवरात्र गुप्त नवरात्र के रूप में विशेष साधना और पूजा के लिए समर्पित होते हैं.

गुप्त नवरात्र के अवसर पर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु श्री नैनादेवी मंदिर पहुंच रहे हैं. श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर पूजा-अर्चना करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना कर रहे हैं.

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा न हो.

इस संबंध में शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर के पुजारी नीलम शर्मा ने बताया कि गुप्त नवरात्रों का विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है. इन दिनों देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

