Himachal Pradesh

धूमधाम से मनाया जा रहा गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश उत्सव, तैयारियां चरम पर

गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव को लेकर गुरुद्वारा दशमेश अस्थान नाहन में बीते माह से तैयारियां चल रही है. जिसमें प्रभात फेरी और अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:15 PM IST

Nahan News: गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव को लेकर नाहन स्थित गुरुद्वारा दशमेश अस्थान में व्यापक तैयारियां जारी हैं. पिछले माह से ही प्रभात फेरियों और धार्मिक आयोजनों का सिलसिला लगातार चल रहा है.

प्रमुख कार्यक्रम
-16 अक्टूबर से प्रतिदिन शहर में प्रभात फेरी
-3 नवंबर से 5 नवंबर तक अखंड पाठ
-5 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक शब्द कीर्तन
-5 नवंबर को दोपहर 3:00 बजे भव्य नगर कीर्तन शहर में निकलेगा

गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि प्रकाश उत्सव हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर से शुरू हुई प्रभात फेरी में हर रोज बड़ी संख्या में सिख संगत शामिल हो रही है.

उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को आरंभ हुआ अखंड पाठ 5 नवंबर की सुबह 10 बजे संपन्न होगा. इसके बाद गुरुद्वारा साहिब में दोपहर 1:30 बजे तक शब्द कीर्तन का आयोजन होगा.

भव्य नगर कीर्तन की तैयारी
मुख्य ग्रंथी ने जानकारी दी कि 5 नवंबर दोपहर 3 बजे पांच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकलेगा, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए शाम तक गुरुद्वारा साहिब वापस पहुंचेगा. नगर कीर्तन में विभिन्न सिख जत्थे, कीर्तन मंडलियां और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे.

उन्होंने सभी शहरवासियों से प्रकाश उत्सव में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करने और इस पावन पर्व को समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाने में सहभागी बनने की अपील की.

 

Guru Nanak Dev Ji 556th Prakash Utsav, Nahan news, Himachal Pradesh

