Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

गुरु रविदास जयंती पर श्रद्धा का सैलाब, फतेहपुर से गुगलाडा तक निकली भव्य शोभा यात्रा

गुरु रविदास महाराज की 649वीं जयंती पर कांगड़ा जिले के फतेहपुर से गुगलाडा तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. भजन-कीर्तन, सत्संग और पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज को नमन किया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:42 PM IST

Nurpur News: संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 649वीं जयंती के पावन अवसर पर जिला कांगड़ा के फतेहपुर और जवाली विधानसभा क्षेत्रों में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला. गुरु रविदास महासभा फतेहपुर के तत्वावधान में फतेहपुर से गुगलाडा तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए.

भजन-कीर्तन और पुष्प वर्षा से भक्तिमय माहौल
शोभा यात्रा में महाराज के चित्र को विराजमान किया गया और रास्ते भर भजन-कीर्तन, शबद और ढोल-नगाड़ों की गूंज से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया. श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया.

यात्रा का मार्ग और स्वागत
दोपहर बाद रविदास मंदिर फतेहपुर से शुरू हुई यात्रा फतेहपुर, रैहन, भरमाड़ और जवाली होते हुए रविदास मंदिर गुगलाडा पहुंची. रास्ते भर स्थानीय लोगों और संगत ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया.

गुरु रविदास के संदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प
शोभा यात्रा से पहले रविदास मंदिर फतेहपुर में स्वामी श्री श्री 108 गुरदीप गरी महाराज (पठानकोट) ने सत्संग किया और संगत को गुरु महाराज के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का संदेश दिया. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने समाज में समानता, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लिया.

सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक
इस बार की शोभा यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं थी, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देने वाली यात्रा साबित हुई. गुगलाडा पहुंचने पर संगत और युवाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और पूरे परिसर में ‘गुरु रविदास महाराज की जय’ के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया.

हर वर्ष की तरह इस बार भी गुरु रविदास जयंती ने लोगों के दिलों में आस्था और श्रद्धा की भावना को और मजबूत किया. आयोजकों का उद्देश्य है कि गुरु महाराज के विचार नई पीढ़ी तक पहुंचें और समाज में समानता और भाईचारा कायम रहे.

