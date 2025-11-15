हमीरपुर में पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ़्तार

Hamirpur News: हमीरपुर के बारल क्षेत्र में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. आरोपी रशिक पुत्र दिनेश कुमार, निवासी गांव लाहलड़ी, वार्ड नंबर–11, डाकघर डुग्घा, जिला हमीरपुर को उसके घर से ही पकड़ा गया. गुरुवार देर रात हुई गिरफ्तारी के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

गाड़ी में थे पांच लोग, एक महिला भी शामिल

जांच में पता चला है कि गाड़ी में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी. इन में से चार लोगों की ड्रग डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट में नशे की पुष्टि हुई है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि गाड़ी में सवार लोग नशे का सेवन कर रहे थे या किसी सप्लाई चेन से जुड़े हुए थे.

नाका तोड़कर भागने की कोशिश, SHO के पांव पर चढ़ाई गाड़ी

घटना 13 नवंबर की सुबह की है जब पुलिस को चिट्टा तस्करी की बड़ी खेप सप्लाई होने की सूचना मिली थी. इस पर बारल क्षेत्र में नाका लगाया गया था. सामने से आती गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक रशिक ने गाड़ी धीमी करने के बजाय पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की. सतर्क पुलिसकर्मी तुरंत किनारे हट गए जिससे बड़ा हादसा टल गया.

इस दौरान चालक ने गाड़ी पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया. SHO की चेतावनी देने के बावजूद उसने गाड़ी नहीं रोकी और दोबारा पुलिस की ओर तेज रफ्तार से बढ़ाते हुए SHO के पांव पर गाड़ी चढ़ा दी. खतरा बढ़ते देख SHO ने गाड़ी के दोनों टायरों पर फायर भी किए, लेकिन तब भी गाड़ी नहीं रुकी.

कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी करके आरोपी मौके से फरार हो गया. बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गाड़ी से मोबाइल फोन और एक महिला का पर्स बरामद किया गया. फॉरेंसिक टीम ने भी वाहन से अहम साक्ष्य इकट्ठे किए हैं.

SP का बयान

एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. गाड़ी में पांच लोग सवार थे, जिनमें एक महिला भी थी. इनमें से चार लोग ड्रग डिटेक्शन टेस्ट में नशे के आदी पाए गए हैं. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.