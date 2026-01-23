Hamirpur Bomb Threat: हमीरपुर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप

Hamirpur Bomb Threat: हमीरपुर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को पूरे न्यायिक परिसर में हड़कंप मच गया. यह धमकी गुमनाम ईमेल के माध्यम से भेजी गई, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और एहतियातन पूरे न्यायालय परिसर को खाली करवा दिया गया.

धमकी की सूचना मिलते ही न्यायालय में मौजूद अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. मौके पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गईं. डीएसपी नितिन शर्मा और हरीश गुलरिया स्वयं मौके पर मौजूद रहे और स्थिति की निगरानी की.

डॉग स्क्वायड से की गई गहन तलाशी

सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वायड की मदद से पूरे न्यायिक परिसर की गहन तलाशी ली गई. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों को भी खंगाला. धमकी के बाद कोर्ट परिसर के बाहर कर्मचारियों और लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

साइबर सेल कर रही ईमेल की जांच

पुलिस के अनुसार यह एक गंभीर सुरक्षा मामला है. धमकी भरा ईमेल कहां से और किसके द्वारा भेजा गया है, इसका पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है. हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है.

बार एसोसिएशन और पुलिस का बयान

जिला बार एसोसिएशन के सदस्य एस. ठाकुर ने बताया कि धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है और तलाशी अभियान जारी है. उन्होंने कहा कि वकीलों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

वहीं पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस पूरी गंभीरता से मामले की जांच कर रही है. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.