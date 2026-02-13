Cyber Fraud: महिलाओं ने बैंक अधिकारी बन रचा जाल! न्यायिक अधिकारी से 6 लाख की ठगी

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक न्यायिक अधिकारी से करीब छह लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि दो महिलाओं ने खुद को बैंक और फाइनेंस कंपनी की अधिकारी बताकर म्यूचुअल फंड, मनी बैक और हाई रिटर्न निवेश योजनाओं के नाम पर जाल बिछाया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

फोन कॉल से शुरू हुआ झांसा

पीड़ित अधिकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 में एक महिला ने फोन कर खुद को बैंक अधिकारी बताया और कहा कि उनका खाता निष्क्रिय हो गया है, जिसे सक्रिय करने के लिए 2,360 रुपये जमा करने होंगे. विश्वास में आकर उन्होंने राशि जमा कर दी. इसके बाद महिला ने बेहतर रिटर्न का लालच देकर 10 हजार रुपये एक निवेश योजना में लगाने के लिए प्रेरित किया.

व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी ऐप से बढ़ाया भरोसा

कुछ समय बाद उन्हें कई व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां निवेश से जुड़े आकर्षक ऑफर और कथित मुनाफे के स्क्रीनशॉट साझा किए जाते थे. इसी दौरान दूसरी महिला ने संपर्क कर खुद को एक फाइनेंस कंपनी की अधिकारी बताया और एप्पल ऐप स्टोर से एक एप डाउनलोड करवाया.

एप में मुनाफा दिखाकर भरोसा बनाया गया और धीरे-धीरे करीब छह लाख रुपये निवेश करवा लिए गए.

11 लाख के ऑफर पर हुआ शक

बाद में आरोपियों ने 11 लाख रुपये के बड़े निवेश प्लान का प्रस्ताव दिया. इस पर संदेह होने पर न्यायिक अधिकारी ने योजना की सच्चाई जांचने की कोशिश की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

बैंक खाते की जांच और राशि फ्रीज करने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक संबंधित बैंक खाता State Bank of India (एसबीआई) की शिमला स्थित शाखा से जुड़ा है. लेन-देन का रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है और आरोपियों के खातों को फ्रीज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि संभव हो तो ठगी की राशि वापस दिलाई जा सके.

पुलिस की अपील

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मामला फर्जी निवेश एप के माध्यम से की गई साइबर ठगी का है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निवेश केवल अधिकृत और मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों या आधिकारिक एप्लीकेशन के माध्यम से ही करें. संदिग्ध कॉल, लिंक या एप से सतर्क रहें, क्योंकि साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं.

मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.