Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3108112
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Cyber Fraud: महिलाओं ने बैंक अधिकारी बन रचा जाल! न्यायिक अधिकारी से 6 लाख की ठगी

हमीरपुर में दो महिलाओं ने खुद को बैंक और फाइनेंस अधिकारी बताकर एक न्यायिक अधिकारी से 6 लाख रुपये ठग लिए. व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी निवेश ऐप के जरिए रचा गया साइबर फ्रॉड का जाल. पुलिस जांच में जुटी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:33 PM IST

Trending Photos

Cyber Fraud: महिलाओं ने बैंक अधिकारी बन रचा जाल! न्यायिक अधिकारी से 6 लाख की ठगी

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक न्यायिक अधिकारी से करीब छह लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि दो महिलाओं ने खुद को बैंक और फाइनेंस कंपनी की अधिकारी बताकर म्यूचुअल फंड, मनी बैक और हाई रिटर्न निवेश योजनाओं के नाम पर जाल बिछाया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

फोन कॉल से शुरू हुआ झांसा
पीड़ित अधिकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 में एक महिला ने फोन कर खुद को बैंक अधिकारी बताया और कहा कि उनका खाता निष्क्रिय हो गया है, जिसे सक्रिय करने के लिए 2,360 रुपये जमा करने होंगे. विश्वास में आकर उन्होंने राशि जमा कर दी. इसके बाद महिला ने बेहतर रिटर्न का लालच देकर 10 हजार रुपये एक निवेश योजना में लगाने के लिए प्रेरित किया.

व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी ऐप से बढ़ाया भरोसा
कुछ समय बाद उन्हें कई व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां निवेश से जुड़े आकर्षक ऑफर और कथित मुनाफे के स्क्रीनशॉट साझा किए जाते थे. इसी दौरान दूसरी महिला ने संपर्क कर खुद को एक फाइनेंस कंपनी की अधिकारी बताया और एप्पल ऐप स्टोर से एक एप डाउनलोड करवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

एप में मुनाफा दिखाकर भरोसा बनाया गया और धीरे-धीरे करीब छह लाख रुपये निवेश करवा लिए गए.

11 लाख के ऑफर पर हुआ शक
बाद में आरोपियों ने 11 लाख रुपये के बड़े निवेश प्लान का प्रस्ताव दिया. इस पर संदेह होने पर न्यायिक अधिकारी ने योजना की सच्चाई जांचने की कोशिश की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

बैंक खाते की जांच और राशि फ्रीज करने की कोशिश
पुलिस के मुताबिक संबंधित बैंक खाता State Bank of India (एसबीआई) की शिमला स्थित शाखा से जुड़ा है. लेन-देन का रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है और आरोपियों के खातों को फ्रीज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि संभव हो तो ठगी की राशि वापस दिलाई जा सके.

पुलिस की अपील
हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मामला फर्जी निवेश एप के माध्यम से की गई साइबर ठगी का है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निवेश केवल अधिकृत और मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों या आधिकारिक एप्लीकेशन के माध्यम से ही करें. संदिग्ध कॉल, लिंक या एप से सतर्क रहें, क्योंकि साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं.

मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

cyber fraudhamirpur newsHimahcal Pradesh

Trending news

Himachal Weather
हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट! 16 फरवरी से बदलेगा मौसम, जानें कब होगी बारिश-बर्फबारी
 SGPC News
19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
captain amarinder singh
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ED ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Delhi
ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ, 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
jalandhar
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
T20 World Cup
T20 World Cup: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਗੇ ਮੈਚ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Bathinda
ਲਾਲ ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ
Aman Arora
AAP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਕਰੀਬੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈਵਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਓ! ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ
punjab weather
Punjab Weather: ਮੌਸਮ ਮਚਾਏਗਾ ਤਬਾਹੀ! ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ