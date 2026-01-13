Advertisement
हमीरपुर में नशे का जाल गहराया: जीरो टॉलरेंस के बावजूद 80% बढ़े मामले

Hamirpur Drug News: हमीरपुर जिले में नशा एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनता जा रहा है. 2025 में नशे के मामलों में 80 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 119 मामलों में 191 गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस ने चिट्टे जैसे नशों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:05 PM IST

हमीरपुर में नशे का जाल गहराया: जीरो टॉलरेंस के बावजूद 80% बढ़े मामले

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश सरकार की नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के दावों के बीच जिला हमीरपुर में नशा एक बड़ी सामाजिक चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है. पुलिस की लगातार कार्रवाई और बढ़ती गिरफ्तारियों के बावजूद नशा कारोबार से जुड़े मामलों में तेज बढ़ोतरी ने प्रशासन और समाज दोनों की चिंता बढ़ा दी है. सामने आए आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नशे का नेटवर्क टूटने के बजाय और अधिक गहराता जा रहा है.

हमीरपुर पुलिस और जागरूक नागरिकों की सतर्कता के चलते चालू वित्त वर्ष में नशा तस्करी से जुड़े मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 80 प्रतिशत अधिक गिरफ्तारियां दर्ज की गई हैं. पुलिस इसे अपनी कार्रवाई की सफलता मान रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मामलों की संख्या में इजाफा यह दर्शाता है कि नशे का कारोबार जिले में लगातार पैर पसार रहा है, जो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है.

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में जिले में नशे से जुड़े 65 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 108 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 119 मामलों तक पहुंच गया, जिनमें 191 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. यह बढ़ोतरी साफ संकेत देती है कि नशा तस्करी और सेवन का दायरा तेजी से फैल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ रहा है.

नशे के मामलों के साथ-साथ जिले में अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

इस संबंध में हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में नशे के मामलों में करीब 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 119 मामलों में 191 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अन्य अपराधों पर भी नई नीति के तहत सख्ती से कार्रवाई कर रही है.

हमीरपुर पुलिस का कहना है कि चिट्टे जैसे घातक नशे को जड़ से खत्म करने के लिए अब किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी. बढ़ते सामाजिक अपराधों को देखते हुए पुलिस ने नई और सख्त कार्यप्रणाली अपनाने की बात कही है. इसके तहत यदि कोई आरोपी सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी में कार्यरत पाया जाता है, तो उसकी जानकारी संबंधित विभाग या संस्थान को भेजी जाएगी. साथ ही आरोपी के पुराने और वर्तमान आपराधिक रिकॉर्ड की गहन जांच कर नशे के नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा.

