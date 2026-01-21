Advertisement
हमीरपुर में चिट्टा तस्करी का भंडाफोड़! पति-पत्नी समेत 7 गिरफ्तार

Hamirpur Drug Bust: हमीरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चिट्टा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में पति-पत्नी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने भारी मात्रा में चिट्टा बरामद कर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 21, 2026, 05:45 PM IST

हमीरपुर में चिट्टा तस्करी का भंडाफोड़! पति-पत्नी समेत 7 गिरफ्तार

Hamirpur News: हमीरपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने चिट्टा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है. इन कार्रवाइयों से साफ है कि हमीरपुर पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से काम कर रही है.

प्रतापनगर में छापा, 39.78 ग्राम चिट्टा बरामद

पहले मामले में थाना सदर हमीरपुर पुलिस ने प्रभावी सूचना तंत्र के आधार पर वार्ड नंबर-3 प्रतापनगर क्षेत्र में दबिश दी. इस दौरान पुलिस ने 39.78 ग्राम चिट्टा बरामद किया और मौके से पति-पत्नी सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश कुमार, ललित ठाकुर, नरेश कुमार, आदित्य पंडित और अनु कुमारी के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी चिट्टा तस्करी के संगठित नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. इस मामले में थाना सदर हमीरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 के तहत केस दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी गई है.

भोटा क्षेत्र में बाइक सवार दो युवक पकड़े

दूसरे मामले में पुलिस ने भोटा क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान बाइक सवार दो युवकों को रोका. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 13.83 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखविंदर सिंह निवासी गोंदपुर (ऊना) और साहिल निवासी पत्थल्यार (हमीरपुर) के रूप में हुई है. इस मामले में भी एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है.

एसपी हमीरपुर का बयान

एसपी हमीरपुर बलबीर ठाकुर ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में यह बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने कहा कि चिट्टा जैसे घातक नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशामुक्त बनाने के अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

