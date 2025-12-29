हमीरपुर में सूखी ठंड ने बढ़ाई बीमारियों की रफ्तार, मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़

हमीरपुर में सूखी ठंड के कारण सर्दी, जुकाम और बुखार के मामलों में बढ़ोतरी. बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर, मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ बढ़ी. विशेषज्ञों से जानें बचाव के उपाय.
Hamirpur News: हमीरपुर जिले में लंबे समय से बारिश न होने और लगातार सूखी ठंड पड़ने के कारण लोगों की सेहत पर असर बढ़ता जा रहा है. सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में.
बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर
मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, सूखी ठंड और ठंडी हवाओं के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक है. बच्चों और बुजुर्गों में प्रतिदिन बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मौसम में ये लोग विशेष ध्यान रखें और बाहर जाने पर सतर्क रहें.
मेडिकल कॉलेज में रोजाना बढ़ती मरीजों की संख्या
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं. रोजाना बड़ी संख्या में मरीज सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित होकर इलाज के लिए आ रहे हैं. डॉक्टरों के अनुसार, मौसम में नमी की कमी और ठंडी हवा के कारण वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है.
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के एसएम देशराज शर्मा ने बताया कि सर्दी के मौसम में बाहर निकलना अनिवार्य होता है, जिससे लोग ठंडी हवा और धूल के संपर्क में आते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
विशेषज्ञों की सलाह
एसएम शर्मा ने लोगों से अपील की कि:
-बाहर जाते समय मास्क पहनें ताकि ठंडी हवा और संक्रमण से बचाव हो.
-गर्म कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें.
-सर्दी-जुकाम के शुरुआती लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि बीमारी गंभीर रूप न ले.
डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी बरतने और समय पर इलाज कराने से सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण से होने वाले जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है.