शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी, परिवार ने पुलिस से न्याय की मांग की

Hamirpur News: हमीरपुर जिले से शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति से दो बार शादी करवा कर लाखों रुपए ऐंठ लिए गए. पहली पत्नी नशे की आदी निकली जबकि दूसरी शादी के बाद एक ही दिन में घर छोड़कर फरार हो गई. पीड़ित परिवार ने शादी के मंशा में करीब आठ लाख रुपए गंवा दिए हैं.

जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने खुद को शादी करवाने वाला बता कर उन्हें झांसे में लिया. पहले लाखों रुपए लिए गए और शादी की सभी रस्में पूरी करवाई गईं. लेकिन कुछ ही समय में महिला नशे की लत से पीड़ित निकली. जिसके बाद उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया. फिर आरोपी ने दूसरी शादी करवाने का वादा किया और दोबारा रुपए ले लिए. इस बार भी शादी के अगले ही दिन महिला घर छोड़कर चली गई.

पीड़ित परिवार ने इसे एक संगठित धोखाधड़ी करार दिया है जिसमें शादियों का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठे जाते हैं. शुक्रवार को पीड़ित पक्ष अपनी व्यथा सुनाने और न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर कार्यालय पहुंचा. यहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपी और कड़ी कार्रवाई की मांग की.

मानवाधिकार एनजीओ की महिला सचिव ने भी मामले पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने बताया कि जब आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो वह टालमटोल करता रहा. यहां तक कि जब उसे कानून तक मामला पहुंचाने की बात कही गई तो उसने समझौते की बात छेड़ दी. सचिव ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पीड़ित राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें नेरी के एक व्यक्ति ने आरोपी से मिलवाया था. आरोपी ने लाखों रुपए लेकर पहले एक महिला से शादी करवाई लेकिन वह नशे की लत में डूबी हुई निकली. बाद में दोबारा शादी करवाई गई और पैसे लिए गए लेकिन दूसरी महिला भी घर छोड़कर चली गई. राकेश का कहना है कि यह व्यक्ति शादियों के नाम पर ठगी का खेल खेल रहा है और तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.