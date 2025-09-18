Hamirpur: विधायक आशीष शर्मा ने पुराने पुलों को तोड़ने से पहले अस्थायी पुल बनाने की उठाई मांग

Hamirpur News: हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेस 3 के तहत जमली और गुधबी खड पर दो नए पुल बनाए जाने हैं जिसके लिए 722.44 लख रुपए का बजट मंजूर हुआ था और इसके टेंडर भी हो चुके हैं. लेकिन अब लोक निर्माण विभाग यहां पुराने दोनों पूलों को गिरकर ही नए पुल बनाने का काम शुरू करेगा ऐसे में यह पुल एक से डेढ़ साल में बनकर तैयार होंगे लेकिन तब तक इस क्षेत्र से रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चों कर्मचारियों और मरीजों को आवाजाही में दिक्कत खड़ी हो जाएगी. इस मामले को लेकर गुरुवार को विधायक आशीष शर्मा ने डीसी हमीरपुर और लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सोपा है.

विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि डीसी हमीरपुर और लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सोपा है और संबंधित विभाग के मंत्री से भी मांग की है कि जब तक नए पुल बनकर तैयार नहीं हो जाते तब तक पास में ही टेंपरेरी पैरेलल ब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि लोगों की आवाजाही न रुके और अगर कहीं इसके लिए जमीन चाहिए तो संबंधित इलाकों के ग्रामीण इसके लिए जमीन देने को भी तैयार है. एक साथ से दोनों पुल गिरा देने से लोगों के लिए लंबे समय के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी जिन लिंक सड़कों पर विभाग ट्रैफिक डायवर्ट करने की बात कर रहा है. वहां पर भी हेवी लोड बढ़ जाने से समस्या और बड़ी हो जाएगी खासकर के बरसात के इन दिनों में यह ज्यादा परेशानी होगी.

वही हमीरपुर से जाहु मार्ग के नवीनीकरण कार्य मे हो रही देरी के मुद्दे पर उन्होंने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदार को इस सड़क के विस्तारीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएं.

गौरतलब है कि हमीरपुर से जाहू वाया लंबलू रूट के लिए एकमात्र सड़क है. जिसमें से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं. विभाग स्वीकृत नए दो पुलों के निर्माण से पहले यहां पर मौजूद पुराने पुलों को डिस्मेंटल करने का विचार कर उनके स्थान पर नए पुलों का निर्माण करने का विचार कर रहा है. एक साथ से दोनों पुल गिरा देने से लोगों के लिए लंबे समय के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी जिन लिंक सड़कों पर विभाग ट्रैफिक डायवर्ट करने की बात कर रहा है. वहां पर भी हेवी लोड बढ़ जाने से समस्या और बड़ी हो जाएगी खासकर के बरसात के इन दिनों में यह ज्यादा परेशानी होगी.