अब सूखा-गीला कचरा अलग न देने पर लगेगा जुर्माना! नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला

Hamirpur News: नगर निगम हमीरपुर ने स्वच्छता को लेकर अब सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है. निगम क्षेत्र में खुले में कचरा फेंकने तथा सूखा और गीला कचरा अलग-अलग न देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

हालांकि नगर निगम की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फिर भी कई स्थानों पर नियमों की अनदेखी सामने आ रही है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है.

हॉटस्पॉट्स पर विशेष निगरानी

सफाई कर्मचारियों ने शहर के उन स्थानों को चिन्हित किया है जहां बार-बार कचरा जमा हो रहा है. इन हॉटस्पॉट्स की नियमित सफाई की जा रही है और निगरानी भी बढ़ाई गई है, ताकि दोबारा गंदगी न फैले.

घर-द्वार से हो रहा कचरा संग्रहण

नगर निगम द्वारा घर-घर से सूखा और गीला कचरा एकत्र किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी खुले में कचरा फेंक रहे हैं. ऐसे मामलों की शिकायतें मिलने के बाद निगम ने जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है.

सहयोग की अपील

नगर निगम के कमिश्नर राकेश शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में प्रशासन का सहयोग करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि बार-बार समझाने के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अब आर्थिक दंड लगाया जाएगा.

नगर निगम का कहना है कि स्वच्छता केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है.