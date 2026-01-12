बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य, नगर निगम का बड़ा फैसला

Hamirpur News: नगर निगम हमीरपुर ने नगर निगम क्षेत्र में बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले सभी दुकानदारों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. निगम की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध लाइसेंस तंबाकू उत्पादों का व्यापार करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम के अनुसार, बीड़ी-सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं. जांच के दौरान यदि किसी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

स्कूलों के आसपास बिक्री पर पूरी तरह रोक

नगर निगम कमिश्नर राकेश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत स्कूल परिसर और उसके 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

65 व्यापारियों ने बनवाया लाइसेंस

कमिश्नर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र और पूरे जिले में तंबाकू उत्पादों का व्यापार करने वाले सभी दुकानदारों के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य किया गया है. अब तक करीब 65 व्यापारियों ने अपने ट्रेड लाइसेंस बनवा लिए हैं, जबकि शेष दुकानदारों को जल्द से जल्द लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

बिना लाइसेंस पर जुर्माना

नगर निगम ने बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों के लिए चालान की व्यवस्था की है. इसके लिए पंचायत सचिवों, सेनेटरी इंस्पेक्टरों, पुलिस, हेल्थ ऑफिसर समेत नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

नगर निगम हमीरपुर ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने और समय रहते ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील की है.