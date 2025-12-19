Hamirpur News: चार श्रम कानूनों के विरोध में सीटू का प्रदर्शन, गांधी चौक पर मजदूरों का आक्रोश

Hamirpur News: केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम कानूनों के विरोध में सीटू (CITU) के बैनर तले मजदूरों ने गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में मजदूर मौके पर पहुंचे और श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग की.

29 श्रम कानून खत्म कर बनाए गए चार लेबर कोड

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले से लागू 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार लेबर कोड बनाए गए हैं, जिससे मजदूरों के अधिकार कमजोर हो गए हैं. मजदूर संगठनों का कहना है कि ये नए कानून श्रमिकों के हितों के खिलाफ हैं.

आठ घंटे काम की व्यवस्था पर खतरा

सीटू नेताओं ने कहा कि मजदूरों ने लंबी लड़ाई के बाद आठ घंटे काम का अधिकार हासिल किया था, लेकिन नए लेबर कोड्स के तहत 12 घंटे तक काम कराने का प्रावधान किया जा रहा है, जो पूरी तरह मजदूर विरोधी है.

हड़ताल और यूनियनों के अधिकारों पर रोक का आरोप

सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि नए कानूनों में मजदूर यूनियनों के अधिकार कमजोर किए गए हैं. हड़ताल करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान कर मजदूरों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है.

ग्रामीणों की आजीविका पर हमला

सीटू के जिला सचिव जोगिंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ठेकेदारों और बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि ग्रामीण मजदूरों की आजीविका और अधिकारों से खिलवाड़ किया जा रहा है.

90 घंटे काम और रविवार अवकाश खत्म करने की आशंका

प्रदर्शन के दौरान यह भी चिंता जताई गई कि कुछ व्यवसायी सप्ताह में 90 घंटे काम और रविवार के अवकाश को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है.

आंदोलन जारी रखने का ऐलान

सीटू नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक मजदूरों का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.