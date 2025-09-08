Hamirpur News: वेतन कटौती के विरोध में डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने सीएम को भेजा ज्ञापन

Hamirpur News(अरविंदर सिंह): प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई वेतन कटौती संबंधी अधिसूचना को लेकर कर्मचारियों में गहरा रोष है. विभिन्न विभागों के बाद अब डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने भी विरोध का स्वर बुलंद किया है. यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू और वित्त सचिव को ज्ञापन भेजकर सरकार से अधिसूचना तुरंत वापस लेने की मांग की है.

कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनका हर महीने हजारों रुपये का वेतन कम हो जाएगा, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा. कई कर्मचारियों ने पहले से ही गृह ऋण और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां उठा रखी हैं. वेतन कटौती से उनकी मासिक किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाएगा. यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय वापस नहीं लिया तो विरोध प्रदर्शन और तेज़ किए जाएंगे.

उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से प्राप्त ज्ञापन को सरकार को भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय सरकार स्तर पर ही लिया जाएगा. डीसी ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगें और चिंताएं सही तरीके से मुख्यमंत्री और वित्त विभाग तक पहुंचा दी जाएंगी.

कर्मचारी यूनियन ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना को रद्द कर वेतन संरचना पूर्ववत बहाल करेगी, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके.