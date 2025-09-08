Hamirpur News: वेतन कटौती के विरोध में डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने सीएम को भेजा ज्ञापन
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2913647
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Hamirpur News: वेतन कटौती के विरोध में डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने सीएम को भेजा ज्ञापन

प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई वेतन कटौती संबंधी अधिसूचना का विरोध लगातार तेज़ हो रहा है. इसी क्रम में आज डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने भी विरोध जताते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 08, 2025, 03:46 PM IST

Trending Photos

Hamirpur News: वेतन कटौती के विरोध में डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने सीएम को भेजा ज्ञापन

Hamirpur News(अरविंदर सिंह): प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई वेतन कटौती संबंधी अधिसूचना को लेकर कर्मचारियों में गहरा रोष है. विभिन्न विभागों के बाद अब डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने भी विरोध का स्वर बुलंद किया है. यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू और वित्त सचिव को ज्ञापन भेजकर सरकार से अधिसूचना तुरंत वापस लेने की मांग की है.

कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनका हर महीने हजारों रुपये का वेतन कम हो जाएगा, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा. कई कर्मचारियों ने पहले से ही गृह ऋण और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां उठा रखी हैं. वेतन कटौती से उनकी मासिक किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाएगा. यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय वापस नहीं लिया तो विरोध प्रदर्शन और तेज़ किए जाएंगे.

उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से प्राप्त ज्ञापन को सरकार को भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय सरकार स्तर पर ही लिया जाएगा. डीसी ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगें और चिंताएं सही तरीके से मुख्यमंत्री और वित्त विभाग तक पहुंचा दी जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारी यूनियन ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना को रद्द कर वेतन संरचना पूर्ववत बहाल करेगी, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके.

TAGS

hamirpur newsHimachal Pay CutHimachal Pradesh

Trending news

Ghumarvi News
घुमारवीं में तेज़ रफ़्तार आल्टो कार ने मचाई अफरातफरी, दो घायल- तीन वाहन क्षतिग्रस्त
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਭੱਜਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਸਾਗਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ
amritsar news
9 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਸ਼
Faridkot News CIA Staff
CIA ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 272 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
Mansa news
ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ; ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
Bilaspur landslide
बिलासपुर में भूस्खलन से 125 करोड़ का नुकसान, 18 की मौत– नैनादेवी हादसे की यादें ताजा
Paonta Sahib landslide
सिरमौर के आलियां गांव और पराड़ा पंचायत में भूस्खलन, ग्रामीण दहशत में
PM Narendra Modi
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਫ਼ਿਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ- ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ
Bathinda Honour killing
ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ; ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
CM Bhagwant Mann Health
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲਚਾਲ
;