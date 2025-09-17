Hamirpur News: भोरंज में घरेलू विवाद के चलते बेटे ने मां की हत्या की, गांव में पसरा मातम
Hamirpur News: भोरंज में घरेलू विवाद के चलते बेटे ने मां की हत्या की, गांव में पसरा मातम

Hamirpur Murder: जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव बैलग में मंगलवार को महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:32 PM IST

Hamirpur News: भोरंज में घरेलू विवाद के चलते बेटे ने मां की हत्या की, गांव में पसरा मातम

Hamirpur News: हमीरपुर जिले के भोरंज उपमंडल के गांव बैलग में मंगलवार को घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया. गुस्से में आए एक बेटे ने अपनी मां की आयरन प्रेस से प्रहार कर हत्या कर दी. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतका अपने घर में अकेली थी. घर के कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था. जब परिजनों व पड़ोसियों ने उसे रक्तस्राव की हालत में अचेत पाया तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. कमरे से रक्तरंजित कपड़े, चप्पलें और अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं.

आरोपी बेटे ने फैलाई थी अफवाह
एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने बताया कि प्रारंभ में मृतका के 24 वर्षीय बेटे अभय ठाकुर ने यह अफवाह फैलाई थी कि बाहर से आए नकाबपोश लोगों ने हमला किया है. लेकिन जांच में सामने आया कि घर के सभी दरवाजे भीतर से बंद थे और बाहर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता था. आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है.

पूछताछ में कबूला जुर्म
पूछताछ के दौरान आरोपी बेटे ने अपराध स्वीकार किया. बताया गया कि घटना के समय मां भोजन कर रही थी, तभी घरेलू विवाद के चलते कहासुनी हुई. गुस्से में आकर अभय ठाकुर ने पास रखी आयरन प्रेस से मां के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी ने साक्ष्य छिपाने और पुलिस व परिजनों को गुमराह करने का प्रयास भी किया.

कानूनी कार्रवाई जारी
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है. एसपी ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

गांव में पसरा सन्नाटा
घटना ने पूरे गांव बैलग को झकझोर दिया है. ग्रामीणों ने घटना को अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली बताया. पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ और साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है.

 

