हमीरपुर जिला के एक स्कूल में रैगिंग और पॉस्को का मामला आया सामने, छह सीनियर छात्रों पर आरोप

हमीरपुर के सुजानपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में जूनियर छात्र से रैगिंग और अभद्र व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रैगिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Hamirpur News: हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में रैगिंग और पॉक्सो एक्ट का गंभीर मामला सामने आया है. एक जूनियर छात्र ने आरोप लगाया है कि स्कूल के ही छह सीनियर छात्र लंबे समय से उसके साथ शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्व्यवहार कर रहे थे. पीड़ित ने यह शिकायत अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस थाना सुजानपुर में दर्ज करवाई, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया.
काफी समय से हो रही थी प्रताड़ना
चंबा जिले के डलहौजी का रहने वाला यह छात्र स्कूल में पढ़ाई के दौरान लगातार सीनियर छात्रों की प्रताड़ना झेल रहा था.
शिकायत में बताया गया है कि—
-सीनियर छात्र उसे मारपीट करते थे
-दो छात्रों द्वारा उसके साथ अनुचित हरकतें भी की जाती थीं
-पीड़ित ने यह शिकायत हाउस वॉर्डन को भी दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ
इसके बाद छात्र ने परिजनों को जानकारी दी और पुलिस में मामला दर्ज कराया.
रैगिंग और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज
छात्र की शिकायत पर पुलिस ने—
-एंटी रैगिंग एक्ट
-पॉक्सो एक्टके तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपित छात्रों से पूछताछ की जा रही है.
एसपी हमीरपुर ने की पुष्टि
हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा—
“तीन दिसंबर को पीड़ित छात्र और उसके परिजनों ने शिकायत दी थी कि सीनियर छात्र उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. शिकायत के आधार पर रैगिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की गहन जांच चल रही है.”
स्कूल प्रबंधन पर भी उठे सवाल
मामले में यह बड़ी बात सामने आई कि छात्र ने पहले स्कूल के हाउस वॉर्डन को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इससे स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं. पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.