Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3029080
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हमीरपुर जिला के एक स्कूल में रैगिंग और पॉस्को का मामला आया सामने, छह सीनियर छात्रों पर आरोप

हमीरपुर के सुजानपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में जूनियर छात्र से रैगिंग और अभद्र व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रैगिंग और पॉक्‍सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:56 PM IST

Trending Photos

हमीरपुर जिला के एक स्कूल में रैगिंग और पॉस्को का मामला आया सामने, छह सीनियर छात्रों पर आरोप

Hamirpur News: हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में रैगिंग और पॉक्सो एक्ट का गंभीर मामला सामने आया है. एक जूनियर छात्र ने आरोप लगाया है कि स्कूल के ही छह सीनियर छात्र लंबे समय से उसके साथ शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्व्यवहार कर रहे थे. पीड़ित ने यह शिकायत अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस थाना सुजानपुर में दर्ज करवाई, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया.

काफी समय से हो रही थी प्रताड़ना
चंबा जिले के डलहौजी का रहने वाला यह छात्र स्कूल में पढ़ाई के दौरान लगातार सीनियर छात्रों की प्रताड़ना झेल रहा था.
शिकायत में बताया गया है कि—
-सीनियर छात्र उसे मारपीट करते थे
-दो छात्रों द्वारा उसके साथ अनुचित हरकतें भी की जाती थीं
-पीड़ित ने यह शिकायत हाउस वॉर्डन को भी दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ
इसके बाद छात्र ने परिजनों को जानकारी दी और पुलिस में मामला दर्ज कराया.

रैगिंग और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज
छात्र की शिकायत पर पुलिस ने—
-एंटी रैगिंग एक्ट
-पॉक्सो एक्टके तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपित छात्रों से पूछताछ की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी हमीरपुर ने की पुष्टि
हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा—
“तीन दिसंबर को पीड़ित छात्र और उसके परिजनों ने शिकायत दी थी कि सीनियर छात्र उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. शिकायत के आधार पर रैगिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की गहन जांच चल रही है.”

स्कूल प्रबंधन पर भी उठे सवाल
मामले में यह बड़ी बात सामने आई कि छात्र ने पहले स्कूल के हाउस वॉर्डन को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इससे स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं. पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

TAGS

hamirpur newsRaggingHimachal Pradesh

Trending news

hamirpur news
हमीरपुर जिला के एक स्कूल में रैगिंग और पॉस्को का मामला, छह सीनियर छात्रों पर आरोप
actress katrina kaif
ਰਣਬੀਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟਰੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਪੀ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ
Sanyukt Kisan Morcha
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ
England Punjabi death
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਸੋਗ
Yugal Suraksha Yojana
ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ
supermoon
ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
pakistanTerrorists
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ 'ਹਥਿਆਰ'! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੇ ਪਸੀਨੇ
Charanjit Singh Channi
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ MP ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
puja path
Puja-Path: ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਊਂਦੇ ਹਨ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਨ ਸੰਕੇਤ?