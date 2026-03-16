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हमीरपुर में पेंशनरों का फूटा गुस्सा, गांधी चौक पर प्रदर्शन; 30 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी

Pensioners Protest: हमीरपुर के गांधी चौक पर 18 विभागों के पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किया. 10 साल से लंबित एरियर और भत्तों को लेकर सरकार पर अनदेखी का आरोप, 30 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 16, 2026, 01:22 PM IST

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हमीरपुर में पेंशनरों का फूटा गुस्सा, गांधी चौक पर प्रदर्शन; 30 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लंबित एरियर और अन्य देनदारियों के भुगतान को लेकर पेंशनरों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है. सोमवार को हमीरपुर के गांधी चौक पर 18 विभागों के पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार आश्वासन देकर उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है.

दस साल से लंबित हैं एरियर और भत्ते
पेंशनरों का कहना है कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच की कई देनदारियां अभी तक सरकार के पास लंबित पड़ी हुई हैं. लंबे समय से एरियर और अन्य भत्तों का भुगतान न होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई बार मांग उठाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

3500 पेंशनर इंतजार में दुनिया छोड़ गए
प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने कहा कि करीब साढ़े तीन हजार पेंशनर अपने एरियर का इंतजार करते-करते इस दुनिया से विदा हो चुके हैं. वहीं एचआरटीसी के पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर के कई पेंशनरों को अब तक पेंशन का भुगतान ही नहीं हो पा रहा है.

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परिवारों पर पड़ रहा असर
पेंशनरों का कहना है कि भत्तों और एरियर के भुगतान में देरी से उनके परिवारों पर भी असर पड़ रहा है. कई पेंशनरों को अपने बच्चों की शादी और घर बनाने जैसे जरूरी काम पूरे करने हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

30 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी
पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 30 मार्च को प्रदेशभर के पेंशनर शिमला में विधानसभा का घेराव करेंगे. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

20 लाख वोटरों से जुड़ा मुद्दा
पेंशनरों का कहना है कि प्रदेश में करीब चार लाख पेंशनर और सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके परिवारों में लगभग 20 लाख मतदाता हैं. ऐसे में सरकार बनाने और गिराने में इन परिवारों की अहम भूमिका होती है.

सरकार पर अनदेखी का आरोप
हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी.एस. ढटवालिया ने कहा कि सरकार पेंशनरों की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने कहा कि पेंशनरों ने प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया है, लेकिन उनके हकों की आवाज पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा.

उन्होंने बताया कि पेंशनरों की मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है और जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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