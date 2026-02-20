Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3116427
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

विशेष स्कूल के नाम पर फर्जी चंदा वसूली का मामला, सदर थाने में केस दर्ज

Hamirpur Fake Donation Case: चेतना शर्मा ने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति नादौन सहित मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में उनके स्कूल का नाम लेकर लोगों से चंदा एकत्रित कर रहे हैं. जबकि संस्था की ओर से किसी को भी घर-घर जाकर डोनेशन लेने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:54 PM IST

Trending Photos

विशेष स्कूल के नाम पर फर्जी चंदा वसूली का मामला, सदर थाने में केस दर्ज

Hamirpur Fake Donation Case: विशेष बच्चों के लिए संचालित पहचान विशेष स्कूल के नाम पर फर्जी तरीके से चंदा वसूली किए जाने का मामला सामने आया है. संस्था की अध्यक्ष चेतना शर्मा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. इस संबंध में सदर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

चेतना शर्मा ने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति नादौन सहित मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में उनके स्कूल का नाम लेकर लोगों से चंदा एकत्रित कर रहे हैं. जबकि संस्था की ओर से किसी को भी घर-घर जाकर डोनेशन लेने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है. संस्था निजी तौर पर स्कूल का संचालन करती है और चंदा एकत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं रखती.

उन्होंने बताया कि बीती शाम एक व्यक्ति का फोन आया. जिसने जानकारी दी कि एक महिला स्कूल के नाम पर पर्ची काटकर चंदा इकट्ठा कर रही है. फोन करने वाले ने पर्ची की फोटो और वीडियो भी भेजे. जांच में सामने आया कि संबंधित महिला का स्कूल से कोई संबंध नहीं है. इसके बाद उन्होंने तुरंत एसपी हमीरपुर से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई.

Add Zee News as a Preferred Source

शिकायत के अनुसार संबंधित महिला ने भोटा में बुकलेट छपवाई और नादौन क्षेत्र में जाकर चंदा वसूला. बुकलेट पर अंकित मोबाइल नंबर के बीच के कुछ अंक बदले गए हैं और ईमेल आईडी में भी बदलाव किया गया है. साथ ही जो रजिस्ट्रेशन नंबर छापा गया है. वह संस्था का नहीं है. चेतना शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की हरकतों से संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

वहीं एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पहचान संस्था के नाम पर रसीदें प्रिंट कर डोनेशन कलेक्ट करने की शिकायत मिली है. संस्था ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस गतिविधि की कोई जानकारी नहीं है. शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

एसपी ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी संस्था के नाम पर चंदा लेने आता है. तो उसकी पहचान और अधिकृत दस्तावेजों की पुष्टि अवश्य करें. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Hamirpur Fake Donation CaseSpecial School Donation FraudHimachal news

Trending news

Hamirpur Fake Donation Case
विशेष स्कूल के नाम पर फर्जी चंदा वसूली का मामला, सदर थाने में केस दर्ज
Hoshiarpur Murder
99 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Italy flight Death
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
Punjab Police
ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ‘ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ’
Kangra news
कांगड़ा में 10 माइनिंग साइटों की फिर से नीलामी की तैयारी, बेस प्राइज घटाने के निर्दे
shivratri festival 2026
अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026: सरस मेले में सजी हिमाचल की विरासत
Chandigarh Rose Festival
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Rose Festival ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਰੂਟ
Hollywood actor
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ 53 ਸਾਲ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ
#Election Commission #High Court #punjab
ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ!
Bangla Sahib
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ