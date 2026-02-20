विशेष स्कूल के नाम पर फर्जी चंदा वसूली का मामला, सदर थाने में केस दर्ज

Hamirpur Fake Donation Case: विशेष बच्चों के लिए संचालित पहचान विशेष स्कूल के नाम पर फर्जी तरीके से चंदा वसूली किए जाने का मामला सामने आया है. संस्था की अध्यक्ष चेतना शर्मा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. इस संबंध में सदर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

चेतना शर्मा ने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति नादौन सहित मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में उनके स्कूल का नाम लेकर लोगों से चंदा एकत्रित कर रहे हैं. जबकि संस्था की ओर से किसी को भी घर-घर जाकर डोनेशन लेने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है. संस्था निजी तौर पर स्कूल का संचालन करती है और चंदा एकत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं रखती.

उन्होंने बताया कि बीती शाम एक व्यक्ति का फोन आया. जिसने जानकारी दी कि एक महिला स्कूल के नाम पर पर्ची काटकर चंदा इकट्ठा कर रही है. फोन करने वाले ने पर्ची की फोटो और वीडियो भी भेजे. जांच में सामने आया कि संबंधित महिला का स्कूल से कोई संबंध नहीं है. इसके बाद उन्होंने तुरंत एसपी हमीरपुर से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई.

शिकायत के अनुसार संबंधित महिला ने भोटा में बुकलेट छपवाई और नादौन क्षेत्र में जाकर चंदा वसूला. बुकलेट पर अंकित मोबाइल नंबर के बीच के कुछ अंक बदले गए हैं और ईमेल आईडी में भी बदलाव किया गया है. साथ ही जो रजिस्ट्रेशन नंबर छापा गया है. वह संस्था का नहीं है. चेतना शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की हरकतों से संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

वहीं एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पहचान संस्था के नाम पर रसीदें प्रिंट कर डोनेशन कलेक्ट करने की शिकायत मिली है. संस्था ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस गतिविधि की कोई जानकारी नहीं है. शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

एसपी ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी संस्था के नाम पर चंदा लेने आता है. तो उसकी पहचान और अधिकृत दस्तावेजों की पुष्टि अवश्य करें. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.