Himachal Pradesh

हमीरपुर में टीसीपी विभाग के नाम पर फर्जी एनओसी का मामला उजागर, पुलिस ने शुरू की जांच

हमीरपुर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) विभाग के नाम से फर्जी एनओसी तैयार करने का मामला सामने आया है. जांच में फर्जी हस्ताक्षर और गलत क्षेत्र का खुलासा हुआ, पुलिस जांच में जुटी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 09, 2026, 02:00 PM IST

Hamirpur News: हमीरपुर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग के नाम पर फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) तैयार कर विभिन्न विभागों में प्रसारित करने का गंभीर मामला सामने आया है. विभागीय जांच में खुलासा हुआ है कि संबंधित एनओसी पर अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे और जिस क्षेत्र के लिए एनओसी जारी होने का दावा किया गया, वह टीसीपी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है.

जांच में सामने आया है कि शातिरों ने नगर निगम क्षेत्र के एक वार्ड के लिए टीसीपी विभाग के नाम से एनओसी तैयार कर दी. यही बड़ी चूक विभागीय जांच के दौरान पकड़ में आ गई, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.

विभागीय जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं
जानकारी के अनुसार, बीते वर्ष 29 दिसंबर को टीसीपी मंडलीय कार्यालय हमीरपुर की ओर से सदर थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज करवाई गई थी. शिकायत में बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति कार्यालय पहुंचा और एक एनओसी प्रस्तुत की, जिसे उसने विभाग द्वारा जारी बताया.

जब अधिकारियों ने दस्तावेज की गहन जांच की तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. जांच में स्पष्ट हुआ कि एनओसी पर प्लानिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर जाली थे और उसमें दर्ज डिस्पैच नंबर भी कार्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता था.

अन्य विभागों को भी भेजी गई फर्जी एनओसी
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस फर्जी एनओसी की एक प्रति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हमीरपुर के सहायक अभियंता को भी भेजी गई थी, जिससे सरकारी अधिकारियों को गुमराह करने की मंशा साफ झलकती है.

टीसीपी अधिकारी ने बताई सच्चाई
नगर योजनाकार अधिकारी हरजिंद्र सिंह ने बताया कि विभागीय जांच में यह एनओसी पूरी तरह फर्जी पाई गई है. उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र के लिए एनओसी जारी होने का दावा किया गया है, वह टीसीपी विभाग के अंतर्गत नहीं, बल्कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है. साथ ही दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर भी जाली पाए गए हैं.

पुलिस कर रही है मामले की गहन जांच
वहीं एसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने बताया कि टीसीपी विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. उन्होंने कहा कि यह जांच की जा रही है कि फर्जी एनओसी किसने तैयार की, इसे कहां बनाया गया और किन-किन विभागों में भेजा गया. जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

