Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3065311
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

वीडियो कॉल से ब्लैकमेलिंग का बड़ा खुलासा! बुजुर्ग से लाखों की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार

हमीरपुर में वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वाले साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है. 2022 के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने बुजुर्ग से करीब 16 लाख रुपये की उगाही की थी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:47 PM IST

Trending Photos

वीडियो कॉल से ब्लैकमेलिंग का बड़ा खुलासा! बुजुर्ग से लाखों की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार

Hamirpur News: डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े साइबर अपराधों पर कार्रवाई करते हुए हमीरपुर सदर पुलिस ने वर्ष 2022 के एक गंभीर वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने एक बुजुर्ग को अश्लील वीडियो के जरिए लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर लाखों रुपये की उगाही की थी.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद इरफान (24) पुत्र मोहम्मद हसीब, निवासी बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश में दबिश देकर शनिवार देर रात उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए हमीरपुर लाया गया.

वीडियो कॉल के जरिए फंसाया, फिर की ब्लैकमेलिंग
पुलिस जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों ने एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पीड़ित 60 वर्षीय बुजुर्ग से संपर्क किया. सामान्य बातचीत के बाद उन्हें वीडियो कॉल के लिए उकसाया गया. वीडियो कॉल के दौरान सामने मौजूद युवती ने खुद को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया, जबकि पूरी कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली गई.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर पीड़ित को बदनाम करने की धमकी दी गई और पैसों की मांग शुरू हो गई. सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के डर से पीड़ित लगातार दबाव में रहा और आरोपियों द्वारा बताए गए अलग-अलग बैंक खातों में कई बार रकम ट्रांसफर करता रहा.

करीब 16 लाख रुपये की ठगी
पुलिस के अनुसार इस पूरे प्रकरण में लगभग 16 लाख रुपये की अवैध उगाही की गई. इसके बावजूद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ, जिससे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होकर पीड़ित ने अंततः हमीरपुर सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई.

संगठित गिरोह कर रहा था ठगी
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, बैंक ट्रांजेक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल के आधार पर जांच शुरू की. जांच में एक संगठित गिरोह के सक्रिय होने के संकेत मिले. पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे, जिनकी प्रोफाइल या डीपी में युवती की तस्वीर लगी होती थी. बातचीत बढ़ने के बाद वीडियो कॉल के जाल में फंसाकर रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था.

एसपी ने की सतर्क रहने की अपील
मामले की पुष्टि करते हुए हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि 2022 के इस साइबर ब्लैकमेलिंग केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. उन्होंने आम जनता से अपील की कि अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल, मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट से सतर्क रहें.

एसपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस थाना में संपर्क करें या राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं.

अब तक चार आरोपी गिरफ्त में
पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चौथे आरोपी को भी शनिवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. रिमांड के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों, इस्तेमाल किए गए बैंक खातों, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई जा रही हैं. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

TAGS

hamirpur newsCyber crimeHimachal Pradesh

Trending news

hamirpur news
वीडियो कॉल से ब्लैकमेलिंग का बड़ा खुलासा! बुजुर्ग से लाखों की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार
Baljinder Singh
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
sarabjit kaur
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Jagraon Kabaddi player Murder
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
disease
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਦੇ ਹੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰਾ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਕੇਤ
Sarabjit Kaur return delayed
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਟਲੀ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ
April
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ Income Tax Act
Himachal Pradesh
ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਬੋਝ; ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੈਸ
Ferozepur
ਛੱਤ ’ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਹੋਈ ਮੌਤ
Surya Gochar 2026
14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਬਦਲਣਗੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ