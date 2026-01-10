हरिपुरधार बस हादसा: ओवरलोडिंग, फिसलन और सिस्टम की लापरवाही ने ली 14 जानें, वायरल वीडियो ने खोली पोल

Sirmaur Bus Accident: हरिपुरधार में हुई दर्दनाक बस दुर्घटना के पीछे अब कई चौंकाने वाले कारण सामने आ रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह साफ हो रहा है कि इस हादसे की वजह सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि मानवीय चूक, ओवरलोडिंग और प्रशासनिक लापरवाही भी रही है. हादसे में 14 लोगों की जान गई, जबकि 52 यात्री घायल हुए.

छत पर भी सवार थे यात्री, पुराना वीडियो वायरल

दुर्घटना का शिकार हुई निजी बस का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बस की छत पर भी करीब एक दर्जन लोग सवार थे. यह वीडियो हादसे से पहले का बताया जा रहा है, जिसने बस संचालन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सड़क पर जमी बर्फ से फिसली बस

प्रारंभिक जांच के अनुसार, सड़क किनारे पाला जमने के कारण बस फिसलकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हालांकि जानकारों का कहना है कि यदि बस निर्धारित क्षमता में होती, तो फिसलन की स्थिति में भी वाहन को नियंत्रित किया जा सकता था.

39 सीटर बस में 66 यात्री

हादसे के समय 39 सीटर बस में करीब 66 यात्री सवार थे. बताया जा रहा है कि माघी पर्व के चलते लोग जल्दी घर पहुंचना चाहते थे, जिस कारण शिमला से ही बस में ओवरलोडिंग शुरू हो गई थी. यात्रियों की जल्दबाजी और बस संचालकों की लापरवाही ने हादसे को और गंभीर बना दिया.

प्रशासनिक दावों की खुली पोल

यह हादसा सिर्फ 14 जिंदगियां ही नहीं ले गया, बल्कि सिरमौर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक दावों की भी पोल खोल गया. सवाल उठ रहे हैं कि इतनी संकरी और जोखिम भरी सड़कों पर ओवरलोड बसों को चलने की अनुमति आखिर कैसे दी जाती है.

घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और संकरी सड़क पर ओवरलोड बस का संचालन किसी एक तकनीकी चूक का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है. ओवरलोडिंग में यात्रियों, चालक और बस मालिक की सहमति होती है, लेकिन निगरानी की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं.

सड़क सुरक्षा सप्ताह और जमीनी हकीकत

विडंबना यह है कि एक ओर आरटीओ सिरमौर सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है और मंचों से नियमों की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक ओवरलोड बस मौत बनकर खाई में गिर गई. हादसे के बाद नेता और अधिकारी घटनास्थल व अस्पतालों में दौरे कर मुआवजे और जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा.

नेताओं का दौरा, इलाज के निर्देश

घटना के बाद श्री रेणुका जी के विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सोलन, राजगढ़ और घटनास्थल पर पहुंचे. उनके साथ उपायुक्त प्रियंका वर्मा और पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी भी मौजूद रहे. विनय कुमार ने जिला और अस्पताल प्रशासन को घायलों के इलाज के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बसें चलाने की जरूरत है और इस मुद्दे को परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा.

10 साल की बच्ची का वीडियो झकझोरने वाला

इस बीच हादसे में घायल हुई 10 वर्षीय बच्ची का वीडियो भी वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्ची बताती है कि बस अचानक फिसल गई और उसके बाद क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं है. बच्ची अपनी मां के साथ नानी के घर जा रही थी. राहत की बात यह रही कि बच्ची और उसकी मां को मामूली चोटें ही आईं.