Haripurdhar Bus Accident: घायलों से मिलने सोलन अस्पताल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार

Haripurdhar Bus Accident: हरिपुरधार में हुए बस हादसे में घायल यात्रियों का हाल-चाल जानने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार देर रात सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उपचार की स्थिति की जानकारी ली.

अस्पताल में मौजूद घायलों और उनके परिजनों से बातचीत करते हुए विनय कुमार ने हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी भी हासिल की. उन्होंने सोलन जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव चिकित्सा और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाए. साथ ही प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत एवं उपचार कार्यों की भी समीक्षा की.

राजनीति से ऊपर है मानवीय संवेदना

मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि जैसे ही बस हादसे की सूचना मिली, तुरंत सिरमौर जिले के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया था. नाहन से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम को भी मौके के लिए रवाना किया गया.

त्योहारों पर बढ़ेंगी अतिरिक्त बसें

विनय कुमार ने कहा कि भविष्य में सिरमौर क्षेत्र में जब भी कोई बड़ा धार्मिक या सामाजिक त्योहार होता है, तो यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने का मुद्दा सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.