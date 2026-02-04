हरिपुरधार क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर लोग, 14 मौतों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

Paonta Sahib News: सिरमौर जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है. हरिपुरधार क्षेत्र में कोरग को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुका है, जिससे लोगों की जान पर हर रोज खतरा मंडरा रहा है.

टटवा के पास धंसी सड़क, बड़ा हादसा कभी भी संभव

कोरग क्षेत्र के टटवा के समीप सड़क का डंगा और बड़ा हिस्सा धंस चुका है. इसके चलते मार्ग काफी संकरा और अत्यंत खतरनाक हो गया है. रोजाना सैकड़ों यात्री, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं, लेकिन ब्लैक स्पॉट को सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

टूटी सुरक्षा दीवार बनी खतरे की वजह

टटवा के पास सड़क की सुरक्षा दीवार को टूटे हुए छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं की गई. सुरक्षा दीवार टूटने से सड़क के नीचे अंडरकट लग गया है. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बसें और भारी वाहन गुजरते समय खाई की ओर झुक जाती हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.

बस चालक भी दहशत में, मजबूरी में निकाल रहे वाहन

इस मार्ग पर चलने वाले बस चालक जान जोखिम में डालकर बसें निकालने को मजबूर हैं. कई चालक इस रूट पर बस ले जाने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन यात्रियों की मजबूरी के चलते उन्हें जोखिम उठाना पड़ रहा है. कोरग–हरिपुरधार मार्ग पर प्रतिदिन करीब तीन बसें चलती हैं, जिनमें स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और मरीज सफर करते हैं.

14 लोगों की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

गौरतलब है कि 9 जनवरी को इसी क्षेत्र में खराब सड़क के कारण हुए भीषण हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी. इसके बावजूद इस संवेदनशील मार्ग पर अब तक कोई ठोस सुधार कार्य नहीं किया गया है. लगातार हो रही लापरवाही से स्थानीय लोगों में भारी रोष है.

स्थानीय लोगों का आरोप: अधूरा निर्माण बना कारण

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी भूस्खलन हो चुका है. विभाग ने केवल ऊपर की ओर डंगा बना दिया, लेकिन नीचे की ओर रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई गई. इसी वजह से सड़क लगातार कमजोर होती गई और अब हालात बेहद भयावह बन चुके हैं.