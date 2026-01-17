Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

HRTC Bus Accident: हवाणी में बड़ा सड़क हादसा! HRTC बस खेतों में पलटी, चालक गंभीर घायल

मंडी जिले के सरकाघाट के हवाणी क्षेत्र में HRTC बस हादसे का शिकार हो गई. बस खेतों में पलटी, चालक गंभीर घायल, स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:25 PM IST

HRTC Bus Accident: हवाणी में बड़ा सड़क हादसा! HRTC बस खेतों में पलटी, चालक गंभीर घायल

HRTC Bus Accident: मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के हवाणी क्षेत्र के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. गोभड़ता से सरकाघाट जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई और नीचे खेतों में जा पलटी. यह दुर्घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जिससे मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई.

हादसे के समय बस में लगभग 15 यात्री सवार थे. जैसे ही बस हवाणी के नजदीक पहुंची, चालक का वाहन से नियंत्रण बिगड़ गया और बस सड़क से नीचे उतर गई. राहत की बात यह रही कि बस गहरी खाई में गिरने से बच गई, अन्यथा नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था.

दुर्घटना में बस चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगी हैं. अधिकांश यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं. बस के खेतों में गिरते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देरी किए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या सड़क की स्थिति को हादसे की वजह माना जा रहा है. पुलिस ने यातायात को सुचारू करवाया और दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल सभी घायलों का सरकाघाट अस्पताल में उपचार जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

HRTC Bus Accidentmandi newsHimachal Pradesh

