हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब मंदिरों की दान राशि सिर्फ धर्म और समाजहित में होगी खर्च, सरकारी योजनाओं पर नहीं

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिरों में मिलने वाली दान राशि के दुरुपयोग पर रोक लगाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि मंदिरों की धनराशि अब केवल धर्म, शिक्षा, संस्कृति और समाज सुधार से जुड़े कार्यों पर ही खर्च की जाएगी, सरकारी योजनाओं या निजी उपयोग के लिए नहीं.

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और राकेश कैंथला की खंडपीठ ने वर्ष 2018 में दायर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कश्मीर चंद की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया. अदालत ने कहा कि दान की राशि का उपयोग वेद, उपनिषद, योग और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए किया जाए.

कोर्ट के प्रमुख दिशा-निर्देश

-दान राशि का इस्तेमाल मंदिरों के रखरखाव, पुजारियों के वेतन और धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा.

-इस धन से वेद पाठशालाएं, गुरुकुल और धर्मशिक्षा संस्थान स्थापित किए जा सकेंगे.

-किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं, वाहनों की खरीद या गैर-धार्मिक कार्यों में इस राशि का उपयोग निषिद्ध रहेगा.

-दान का पैसा समानता, सामाजिक सद्भाव, अस्पृश्यता मिटाने और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों पर भी खर्च किया जा सकेगा.

-विश्वविद्यालयों में धर्म अध्ययन से जुड़ी छात्रवृत्तियों और सीटों की व्यवस्था हेतु भी दान राशि का प्रयोग हो सकेगा.

सरकार और विपक्ष दोनों ने किया फैसले का स्वागत

राज्य के उपमुख्यमंत्री और भाषा एवं संस्कृति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि “मंदिरों का पैसा मंदिरों के लिए ही होना चाहिए. राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है.”

वहीं, भाजपा ने भी अदालत के निर्णय का समर्थन किया लेकिन साथ ही कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में मंदिरों की धनराशि अन्य योजनाओं में खर्च की गई. भाजपा मीडिया संयोजक करन नंदा ने कहा कि सरकार ने तीन करोड़ रुपए से अधिक मंदिरों का धन खर्च कर दिया और ‘सुख आश्रय योजना’ के लिए भी मंदिरों से पैसा मांगा गया था.

हिमाचल के अधिग्रहित मंदिरों की संपत्ति

हिमाचल सरकार के अधीन 36 मंदिर आते हैं, जिनकी संयुक्त जमा पूंजी चार अरब रुपए से अधिक है.

मां चिंतपूर्णी मंदिर – ₹100 करोड़ से अधिक बैंक डिपॉजिट

मां नैनादेवी मंदिर – ₹98.82 करोड़

बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट – ₹46.22 करोड़

मां ज्वालामुखी मंदिर – ₹36.71 करोड़

भीमाकाली मंदिर – ₹10.12 करोड़

जाखू मंदिर ट्रस्ट – ₹7.41 करोड़

हाईकोर्ट के इस फैसले को लोग हिंदू धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं.