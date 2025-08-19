Mandi News: चौहारघाटी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 6 फुट ब्रिज, एक वाहन और सैंकड़ों बीघा भूमि बही
Mandi News: मंडी जिला के पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहारघाटी में बीती रात और आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:32 AM IST

Mandi News: मंडी जिला के पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहारघाटी में बीती रात और आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. घाटी की दो पंचायतें अधिक प्रभावित बताई जा रही हैं जिसमें शिल्हबुधाणी और तरस्वाण शामिल हैं. यहां से अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 6 फुट ब्रिज, एक वाहन, एक दुकान और सैंकड़ों बीघा नीजि भूमि पानी के तेज बहाव के साथ बह गई है जिससे लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है.

गणीमत यही रही कि इस आपदा से किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. ग्राम पंचायत शिल्हबुधाणी के प्रधान प्रेम सिंह और तरस्वण के प्रधान जय सिंह ने नुकसान की जानकारी देते हुए बताया कि रात को क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश हुई. क्षेत्र में बहने वाले सभी नाले अपने तेज उफान पर थे और लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण लेकर अपनी जान बचाई है.

सैंकड़ों बीघा भूमि बहने से क्षेत्र के किसानों और बागवानों का करोंड़ों रूपयों का भारी नुकसान हुआ है. वहीं, एसडीएम पधर सुरजीत सिंह और लोक निर्माण विभाग के एसडीओ भगत राम यादव सहित राजस्व विभाग की टीमें मौके लिए रवाना हो गई हैं. एसडीएम सुरजीत सिंह ने क्षेत्र के स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया है.

 

